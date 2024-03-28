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Що буде із тарифами на електроенергію: відповідь міністра

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Що буде із тарифами на електроенергію: відповідь міністра
Минулого року тарифи на електроенергію підвищувалися через масштабні атаки РФ на енергетику
фото з відкритих джерел

Герман Галущенко: «Ми ще не розуміємо масштабів пошкоджень не здійснено повної оцінки збитків і не зрозуміло, які гроші потрібні на відбудову»

Міністерство енергетики України на даний момент не розглядає питання про підвищення тарифів на електроенергію для населення.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефір телемарафону.

Він зазначив, що тарифи на електроенергію минулого року підвищувалися як наслідок масштабних атак РФ на енергетику.

«Без цього рішення ми б не відновили нашу енергетику і не пройшли б зиму так, як ми її пройшли, – спокійно, стабільно і без відключень», – заявив Галущенко.

Однак зараз, за його словами, говорити про підвищення зарано.

«Ми ще не розуміємо масштабів пошкоджень не здійснено повної оцінки збитків і не зрозуміло, які гроші потрібні на відбудову. Тому наразі немає жодних проєктів або напрацювань щодо зміни тарифів», – додав Галущенко.

Раніше Сил оборони півдня повідомили, що удари РФ по українських енергетичних об’єктах можуть свідчити про намір окупантів дестабілізувати роботу промисловості, сільського господарства, які суттєво залежать від енергетики. 

Нагадаємо, уночі та зранку 22 березня під масований російський удар потрапили українські енергооб'єкти в низці регіонів України.

Унаслідок обстрілів є пошкодження у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. Там були аварійні відключення електроенергії. Окрім того, для стабілізації роботи системи в Донецькій, Сумський, Полтавській, Кіровоградській областях застосували відключення, щоб з’ясувати наслідки атак для подальшого відновлення.

До слова, під час атаки зранку 22 березня у Дніпровську ГЕС влучили вісім російських ракет. Станція була виведена з ладу. Згодом вдалося відновити рух легкових автомобілів греблею ДніпроГЕС.

Теги: тарифи електроенергія Герман Галущенко

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