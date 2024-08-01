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Чи заборонять в Україні онлайн-казино Vbet і Pin-Up? Відповідь регулятора

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чи заборонять в Україні онлайн-казино Vbet і Pin-Up? Відповідь регулятора
Голова КРАІЛ поінформував, що у 2024 році азартна комісія спільно з СБУ зібрала інформацію про вебсайти, через які надається доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії на території України
фото з відкритих джерел

Відомі гральні бренди фігурують у кримінальному провадженні ДБР

«Главком» запитав у голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого, чи планує його відомство позбавити ліцензій провідні азартні компанії ТОВ «Укр гейм технолоджі» (працює під брендом Pin-Up) і ТОВ «Вбет Україна» (Vbet). Відповіді Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на запитання, поставлені «Главкомом», у скороченому та адаптованому вигляді викладено в ексклюзивному матеріалі «Лудомани в армії. Голова регулятора грального бізнесу пояснює, що змінилося за останні три місяці».

Справа в тім, йдеться у статті, що навесні 2024 року Головне слідче управління Державного бюро розслідування зареєструвало кримінальне провадження за фактом функціонування в Україні онлайн-казино, пов’язаних із російським капіталом.

У матеріалах провадження, зокрема, називаються два відомі азартних бренди, що діють в Україні: Pin-Up і Vbet, яким приписується зв’язок із державою-агресором.

В інтерв’ю «Главкому» очільник Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей повідомив: ДБР направляло листи з проханням перевірити достовірність відомостей у документах, поданих ТОВ «Укр гейм технолоджі» і ТОВ «Вбет Україна» для отримання ліцензій.

«За результатами проведення зазначеної перевірки, не виявлено підстав для анулювання ліцензій ТОВ «Укр гейм технолоджі» та ТОВ Вбет Україна». Про що було повідомлено ДБР. Разом з цим, у зв’язку з надходженням додаткової інформації від Державного бюро розслідувань КРАІЛ розпочала нову перевірку ТОВ «Укр гейм технолоджі». Якщо КРАІЛ матиме достатньо підстав для анулювання ліцензій, усе буде виконано у межах чинного законодавства», – запевнив Іван Рудий.

На запитання редакції, яку кількість онлайн-казино в Україні, пов’язаних із російським капіталом, підсанкційними суб’єктами, було виявлено, починаючи з 22 лютого 2022 року, голова КРАІЛ перерахував чотири компанії (ТОВ «ТБК», ТОВ «Плей фан інвестмент», ТОВ «Джокер.Юа», ТОВ «Альфагейм»), яким анульовано шість ліцензій на онлайн-казино та на букмекерську діяльність.

Також, за словами Івана Рудого, ухвалено рішення про анулювання чотирьох ліцензій трьом організаторам азартних ігор (ТОВ «Паріматч», ТОВ «Поінтлото», ТОВ «Покетматч. Юа»), до яких застосовано персональні спеціальні економічні санкції.

Окремо голова КРАІЛ поінформував, що у 2024 році азартна комісія спільно з СБУ зібрала інформацію про вебсайти, через які надається доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії на території України. Після цього Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами заблокував майже дві тисячі таких ресурсів.

Як повідомляв «Главком», слідчий суддя Печерського районного суду Києва Михайло Юшков скасував арешт банківських рахунків ТОВ «Вбет Україна» (бренд Vbet). Зокрема, Феміда дійшла висновків про відсутність доказів щодо впливу громадян Росії на діяльність ТОВ «Вбет Україна». Колишні та нинішній бенефіціари компанії є громадянами Вірменії (з грудня 2022 року власником ТОВ «Вбет Україна» є Рудольф Погосян. До того фірма належала Вігену Бадаляну).

Крім цього, суд вважає, що зміст фабул кримінальних правопорушень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зовсім не містить згадок, що вказане досудове розслідування здійснюється щодо ТОВ «Вбет Україна». При цьому на підтвердження можливої причетності ТОВ «Вбет Україна» до обставин кримінального провадження сторона обвинувачення надала рапорт, який не є джерелом доказів в кримінальному провадженні, зауважив суддя.

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Теги: азартні ігри лудоманія Україна

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