Як економічне бронювання вплине на мобілізацію? Пояснення нардепа Наталухи

Дмитро Наталуха: «Ця війна – війна людських ресурсів проти ефективності. Ефективність економіки – одна з її складових»

За різними оцінками, в Україні мобілізаційний потенціал становить мінімум 5-6 млн чоловіків. Однак запиту на мобілізацію їх усіх немає, тож певний відсоток критично важливих працівників можна забонювати без шкоди для армії. Про це заявив народний депутат Дмитро Наталуха.

Посадовець відповів на запитання, як економічне бронювання вплине на мобілізацію.

За його словами, зараз стоїть питання щодо того, хто не має бути мобілізований до армії через критичну значущість для української економіки.

«Я голосував за закон «Про мобілізацію», бо це був запит військових. Всі їх запити ми виконали. Але військові потреби нероздільні з економікою.

Ця війна – війна людських ресурсів проти ефективності. Ефективність економіки – одна з її складових. Без працюючої економіки нам не перемогти. В принципі – нікому не перемогти», – зауважив Наталуха.

Принагідно він згадав про відомий вислів, що «Другу світову виграла економіка США».

«Звісно, можна сказати, що інженер-конструктор куди важливіший у ролі штурмовика, ніж розробник передового оборонного стартапу (так, це реальний приклад), але це буде брехнею.

До чого я це. Ніхто не збирається бронювати 100% чоловіків. Це неможливо навіть технічно. Та і мета – не врятувати всіх від війни, а передбачити безперебійну роботу лише критичних працівників. Ідеться лише про певний відсоток», – наголосив нардеп.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки», у якому закладена концепція економічного бронювання.

До слова, економічне бронювання від мобілізації точно буде реалізована в Україні. Про це повідомив голова комітету Ради Олександр Завітневич в інтерв’ю BBC. Журналісти запитали думку Завітневича щодо економічного бронювання, на що він відповів: «Тут суспільство розкололося. Щоб ми не ділили на бідних і багатих, вибачте. Але все одно якийсь баланс ми будемо шукати, тому що, ще раз повторюсь, фронту без тилу не буває, і тилу без фронту не буде. Без нашої економіки, без податків не буде, за що фінансувати фронт».

Також Кабінет Міністрів 5 червня затвердив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Документ оприлюднений на урядовому порталі. Тепер підлягають бронюванню до 100 % працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики. Крім того, для критичних підприємств збільшили строк бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.