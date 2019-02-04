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    Суспільство

    ЦВК відмовила у реєстрації двом кандидатам у президенти

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    Питання про відмову в реєстрації кандидатам ЦВК розглядала на окремому засіданні - ЦВК відмовила у реєстрації двом кандидатам у президенти
    Питання про відмову в реєстрації кандидатам ЦВК розглядала на окремому засіданні

    У реєстрації кандидатами у президенти відмовили Тарасу Костянчуку та Наталії Земській

    Центральна виборча комісія сьогодні, 4 лютого, відмовила у реєстрації кандидатами на посаду президента двом особам, які подали заяви про висунення. Відповідні рішення прийняті на черговому засіданні Центрвиборчкому, передає кореспондент РБК-Україна.

    Так, комісія відмовила у реєстрації  Тарасу Костянчуку та Наталії Земській.

    Зазначимо, що у понеділок комісія розглянула питання про відмову в реєстрації кандидатам на окремому засіданні.

    Як повідомлялося, ЦВК вже зареєстрував 30 кандидатів у президенти.

    Нагадаємо, що зареєстровані кандидати у президенти можуть подати заяву до ЦВК про відмову від балотування до 7 березня.

    Зазначимо, що документи у ЦВК для реєстрації кандидатами у президенти подали п’ятеро жінок і 84 чоловіки.

    Подання документів припинилося у ніч проти 4 лютого опівночі. За весь період подачі документів виявили бажання брати участь у виборах 89 осіб. З них 17 - в останній день подачі документів. Зокрема, в цей день подав документи чинний президент України Петро Порошенко.

    До вашої уваги:  
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