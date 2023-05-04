На Київщині чоловік знайшов біля свого городу російську ракету: її знищили (фото та відео)

Понад рік, як було звільнено Київську область, але небезпека щоденно поруч з людьми

Піротехніки ДСНС вирішили знищити російський снаряд прямо на місці

У селі Наливайківка Київської області місцевий мешканець виявив біля свого городу багатоцільову російську ракету. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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фото: ГУ ДСНС України у Київській області

«Понад рік, як було звільнено Київську область, але небезпека щоденно поруч з людьми, що працюють на землях де проходили бойові дії. Саме таку багатоцільову російську ракету виявив житель села Наливайківка Бучанського району поблизу власного городу», – розповіли в пресслужбі.

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Піротехніки оглянули вибухонебезпечний предмет та прийняли рішення знищити ракету на місці, через неможливість транспортувати її на полігон. Після того, як мешканців населеного пункту попередили про роботу саперів та відвели на безпечну відстань, фахівці ДСНС знищили ракету.

Нагадаємо, сьогодні ворог завдав 112 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині.

Також цієї ночі існувала загроза застосування російськими загарбниками балістичного озброєння. Окрім «Шахедів» була активність і ворожої авіації. Злітав літак МіГ-31.

До слова, на тимчасово окуповані території Луганської області прибуває все більше лікарів з Росії для лікування поранених загарбників. Зокрема, в місто Хрустальний (Красний Луч) приїхав лікар з Башкортостану, а в Луганську в шпиталі з'явилися медичні працівники з Московської області. За планом, вони мали б працювати тут місяць, але попередні бригади перебувають на тимчасово окупованій території вже 3-4 місяці без заміни.

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Повідомляється, це пов'язано з тим, що ворог зазнає великих втрат і потребує збільшена кількість шпиталів у регіоні. Тому цивільному населенню медична допомога надається дуже рідко і їх направляють лікуватись до Росії.