День доньки: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках

День доньки – це, перш за все, свято кохання, тепла та турботи

День доньки – гарна нагода провести час із донькою, а також порадувати її красивим привітанням

Щороку 25 квітня відзначається зворушливе сімейне свято – День дочок. Дочка – це найдорожча людина в житті батьків, їхня радість і опора. Хоча весняний день доньки не є офіційним святом в Україні, воно давно стало досить популярним. 25 квітня є чудовий привід привітати найдорожчих і подарувати їм теплі слова. «Главком» підготував для вас найщиріші привітання з днем доньки 2023 року.

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Привітання з днем доньки: вірші та проза

Дорога донечко, ти наша втіха, наша опора і наше сонце. Як добре, що Господь подарував нам тебе! Вітаємо тебе з Днем дочки і бажаємо тобі терпіння, віри, порозуміння з близькими людьми та безкінечного кохання. Нехай любов стане твоєю дороговказною зіркою, яка захистить тебе від заздрощів, злості, брехні, образ і веде дорогою щастя.

***

Доню! Хочу побажати тобі червоного кольору любові у веселці твого життя, помаранчевих снів, щастя в яскраво жовтих, як сонце, тонах, зеленого кольору удачі, ніжних блакитних відтінків мрії, синього-синього неба натхнення і фіолетового кольору радості.

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Найніжнішим і улюбленим, найдорожчим і прекрасним присвячений цей день. Нехай близькі серця будуть битися в унісон. У день дочки бажаємо кожному відчути це прекрасне почуття, коли дочка улюблена обійме і скаже ті найважливіші слова. Зі святом!

***

Вітаю тебе, дорога донечко! Бажаю залишатися завжди яскравою зіркою і теплим сонечком, милою дівчиною і доброю людиною, щирою подругою і творчою особистістю. Бажаю приємних життєвих сюрпризів, удачі, радості, світлої надії, міцної віри в себе і любові.

***

Найщиріші всі слова для тебе,

Доню моя рідна, чарівна!

Доля буде хай у тебе щедра,

Щастям обдаровує сповна!

Будь розумна, гарна і успішна,

Хай не сходить посмішка з лиця.

Радості, веселощів і сміху,

Кольоровим буде хай життя!

***

Донечка, ніжна моя і прекрасна,

Сонечко світле, скарбничка моя,

Щиро вітаю тебе моя ясна,

Завжди із щастя бажаю вбрання.

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Море здоров’я, краси неземної,

Квітів, натхнення, тепла і добра,

Світ біля тебе щоб був із любов’ю,

Щоб ти, красунечка, рада була!

***

Нехай усі доні будуть здорові та щасливі!

Донечка рiдненька – сонечко маленьке.

Очi, як хмаринка, золота дитинка.

Я за тебе, доню, щодня молю Бога.

Щоб в життi минали горе i тривога.

Завжди посмiхалась, щаслива зростала,

i нiж твоя мама, кращу долю мала.

«Главком» вітає вас із днем доньки! Бажаємо вам провести найкращий час із найріднішими людьми. Удачі, здоров'я, легких і цікавих доріг!