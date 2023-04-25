День доньки: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках
День доньки – гарна нагода провести час із донькою, а також порадувати її красивим привітанням
Щороку 25 квітня відзначається зворушливе сімейне свято – День дочок. Дочка – це найдорожча людина в житті батьків, їхня радість і опора. Хоча весняний день доньки не є офіційним святом в Україні, воно давно стало досить популярним. 25 квітня є чудовий привід привітати найдорожчих і подарувати їм теплі слова. «Главком» підготував для вас найщиріші привітання з днем доньки 2023 року.
Привітання з днем доньки: вірші та проза
Дорога донечко, ти наша втіха, наша опора і наше сонце. Як добре, що Господь подарував нам тебе! Вітаємо тебе з Днем дочки і бажаємо тобі терпіння, віри, порозуміння з близькими людьми та безкінечного кохання. Нехай любов стане твоєю дороговказною зіркою, яка захистить тебе від заздрощів, злості, брехні, образ і веде дорогою щастя.
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Доню! Хочу побажати тобі червоного кольору любові у веселці твого життя, помаранчевих снів, щастя в яскраво жовтих, як сонце, тонах, зеленого кольору удачі, ніжних блакитних відтінків мрії, синього-синього неба натхнення і фіолетового кольору радості.
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Найніжнішим і улюбленим, найдорожчим і прекрасним присвячений цей день. Нехай близькі серця будуть битися в унісон. У день дочки бажаємо кожному відчути це прекрасне почуття, коли дочка улюблена обійме і скаже ті найважливіші слова. Зі святом!
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Вітаю тебе, дорога донечко! Бажаю залишатися завжди яскравою зіркою і теплим сонечком, милою дівчиною і доброю людиною, щирою подругою і творчою особистістю. Бажаю приємних життєвих сюрпризів, удачі, радості, світлої надії, міцної віри в себе і любові.
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Найщиріші всі слова для тебе,
Доню моя рідна, чарівна!
Доля буде хай у тебе щедра,
Щастям обдаровує сповна!
Будь розумна, гарна і успішна,
Хай не сходить посмішка з лиця.
Радості, веселощів і сміху,
Кольоровим буде хай життя!
***
Донечка, ніжна моя і прекрасна,
Сонечко світле, скарбничка моя,
Щиро вітаю тебе моя ясна,
Завжди із щастя бажаю вбрання.
Море здоров’я, краси неземної,
Квітів, натхнення, тепла і добра,
Світ біля тебе щоб був із любов’ю,
Щоб ти, красунечка, рада була!
***
Нехай усі доні будуть здорові та щасливі!
Донечка рiдненька – сонечко маленьке.
Очi, як хмаринка, золота дитинка.
Я за тебе, доню, щодня молю Бога.
Щоб в життi минали горе i тривога.
Завжди посмiхалась, щаслива зростала,
i нiж твоя мама, кращу долю мала.
«Главком» вітає вас із днем доньки! Бажаємо вам провести найкращий час із найріднішими людьми. Удачі, здоров'я, легких і цікавих доріг!
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