15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

15 січня в Україні відзначають День Управління державної охорони. У світі відзначають День Вікіпедії. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника.

Свята в Україні

День Управління державної охорони України

15 січня в українському календарі професійних свят зʼявилася нова, офіційно затверджена дата. Це день тих, кого ми рідко бачимо в обличчя, але чия робота є фундаментом стабільності держави. Йдеться про День Управління державної охорони України (УДО).

Довгий час ця дата була відома як день створення відомства, але у 2025 році вона набула статусу офіційного державного свята. Це свято визнання важливості структури, яка забезпечує безперервність влади та безпеку ключових державних інституцій, особливо в умовах війни.

Міжнародні та національні свята

День Вікіпедії

Саме 15 січня 2001 року розпочала роботу англомовна частина вільної енциклопедії «Вікіпедія». Сьогодні цей ресурс має потужний вплив на поширення знань у світі та є одним із найбільш відвідуваних сайтів. Український сегмент Вікіпедії входить до числа найактивніших, постійно наповнюючись статтями про нашу історію та культуру.

День капелюха

15 січня відзначається день головного убору – капелюха. Складається він з основи – наголовка (тулії) та бортів у нижній частині – крисів (чи полів). Залежно від фасону наголовок і криси можуть мати різні розміри та форму.

Для виготовлення капелюхів використовують тканину, солому, тонку повсть (фетр) та інші матеріали. Тканинний капелюх носять у осінній та весняний період, солом'яний – у літній.

Капелюх можуть використовувати як засіб для захисту голови й волосся (від опадів, вітру, сонця). Також він може виконувати і декоративну функцію.

Перші капелюхи виготовляли із соломи. Доморобний солом'яний капелюх, ще тоді, коли капелюхи не робили з тканини, був найпоширенішим головним вбранням у спекотний період. Популярним видом капелюха у XIX сторіччі був циліндр. У найбільшому вжитку був у Великій Британії.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника

15 січня за новим стилем православна церква вшановує двох великих подвижників. Павло Тивейський вважається першим християнським ченцем-пустельником. Він прожив у єгипетській пустелі 91 рік, проводячи час у молитві та пості. За переказами, ворон щодня приносив йому пів хлібини для прожитку. Його приклад мав потужний вплив на заснування інституту чернецтва.

Іван Кущник жив у V столітті в Константинополі. Будучи сином багатих батьків, він таємно пішов у монастир, а згодом повернувся до батьківського дому під виглядом жебрака. Він оселився в маленькому курені (кущнику) біля воріт і три роки жив там у молитві, не відкриваючи свого імені рідним до самої смерті, демонструючи неймовірну смиренність.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на небі яскраві зірки – чекайте на посилення морозів;

тьмяні зірки віщують швидку відлигу;

якщо вітер дме з півночі – літо буде сухим, а якщо з півдня – дощовим;

почути спів снігурів – до швидкої зміни погоди та потужної заметілі.

Історичні події

1559 – коронація англійської королеви Єлизавети I, останньої з династії Тюдорів;

1700 – Петро I велів дворянам змінити довгий та незручний одяг на європейські костюми;

1776 – у Львові вийшов перший примірник «Gazette de Leopol», першого відомого періодичного видання на території України;

1797 – Джон Етерінгтон з Лондона вперше у Великій Британії почав продаж у своєму магазині нового типу головного убору – циліндра;

1892 – у газеті «Triangle» в місті Спрингфілд, штат Массачусетс, де виникла гра баскетбол, автор гри доктор Джеймс Нейсміт уперше оприлюднив 13 правил її проведення;

1907 – доктор Лі де Форест, визнаний як «батько радіо і дід телебачення», запатентував триелектродну вакуумну трубку, яка дала змогу перетворити радіо на практично використовуваний пристрій передачі голосу та музики;

1939 – у СРСР впровадили трудові книжки для робітників і службовців (раніше існували в 1919-23);

1943 – у штаті Вірджинія (США) завершили будівництво Пентагону – найбільшої офісної споруди у світі, в якій базується Міністерство оборони США;

1945 – відділи НКВС штурмували «бандерівську столицю» – містечко Космач. У ході бою загинув командир дивізії ВВ НКВС М. Дергачов та 386 енкаведистів; Березівською сотнею керував Мирослав Симчич;

1967 – у «Лос-Анджелес Меморіал Колізеум» уперше розіграний Супербоул (фінальна гра сезону в професійному американському футболі);

1986 – у радянських газетах опубліковано заяву Генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова, в якій проголошено «програму поетапної ліквідації до 2000 року всіх видів ядерних озброєнь»;

1992 – Президією Верховної Ради України затверджено музичну редакцію Державного гімну України, автором якої є Михайло Вербицький;

1992 – Ямайка і Австрія визнали незалежність України;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Грецією;

1994 – за нез'ясованих обставин зник безвісти український політик Михайло Бойчишин;

2001 – Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер запустили Вікіпедію як один англомовний розділ на сайті wikipedia;

2009 – екіпаж американського аеробуса А-320 зміг урятувати від загибелі 146 пасажирів, посадивши літак із зупиненими двигунами на воду річки Гудзон посеред Нью-Йорка.

Іменини

День ангела святкують: Павло, Іван, Михайло, Гаврило, Олена.