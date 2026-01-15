Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 15 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

15 січня в Україні відзначають День Управління державної охорони. У світі відзначають День Вікіпедії. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 15 січня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День Управління державної охорони України

15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

15 січня в українському календарі професійних свят зʼявилася нова, офіційно затверджена дата. Це день тих, кого ми рідко бачимо в обличчя, але чия робота є фундаментом стабільності держави. Йдеться про День Управління державної охорони України (УДО).

Довгий час ця дата була відома як день створення відомства, але у 2025 році вона набула статусу офіційного державного свята. Це свято визнання важливості структури, яка забезпечує безперервність влади та безпеку ключових державних інституцій, особливо в умовах війни.

Міжнародні та національні свята

День Вікіпедії

15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Саме 15 січня 2001 року розпочала роботу англомовна частина вільної енциклопедії «Вікіпедія». Сьогодні цей ресурс має потужний вплив на поширення знань у світі та є одним із найбільш відвідуваних сайтів. Український сегмент Вікіпедії входить до числа найактивніших, постійно наповнюючись статтями про нашу історію та культуру.

День капелюха

15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

15 січня відзначається день головного убору – капелюха. Складається він з основи – наголовка (тулії) та бортів у нижній частині – крисів (чи полів). Залежно від фасону наголовок і криси можуть мати різні розміри та форму.

Для виготовлення капелюхів використовують тканину, солому, тонку повсть (фетр) та інші матеріали. Тканинний капелюх носять у осінній та весняний період, солом'яний – у літній.

Капелюх можуть використовувати як засіб для захисту голови й волосся (від опадів, вітру, сонця). Також він може виконувати і декоративну функцію.

Перші капелюхи виготовляли із соломи. Доморобний солом'яний капелюх, ще тоді, коли капелюхи не робили з тканини, був найпоширенішим головним вбранням у спекотний період. Популярним видом капелюха у XIX сторіччі був циліндр. У найбільшому вжитку був у Великій Британії.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника

15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

15 січня за новим стилем православна церква вшановує двох великих подвижників. Павло Тивейський вважається першим християнським ченцем-пустельником. Він прожив у єгипетській пустелі 91 рік, проводячи час у молитві та пості. За переказами, ворон щодня приносив йому пів хлібини для прожитку. Його приклад мав потужний вплив на заснування інституту чернецтва.

Іван Кущник жив у V столітті в Константинополі. Будучи сином багатих батьків, він таємно пішов у монастир, а згодом повернувся до батьківського дому під виглядом жебрака. Він оселився в маленькому курені (кущнику) біля воріт і три роки жив там у молитві, не відкриваючи свого імені рідним до самої смерті, демонструючи неймовірну смиренність.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо на небі яскраві зірки – чекайте на посилення морозів;
  • тьмяні зірки віщують швидку відлигу;
  • якщо вітер дме з півночі – літо буде сухим, а якщо з півдня – дощовим;
  • почути спів снігурів – до швидкої зміни погоди та потужної заметілі.

Історичні події

  • 1559 – коронація англійської королеви Єлизавети I, останньої з династії Тюдорів;
  • 1700 – Петро I велів дворянам змінити довгий та незручний одяг на європейські костюми;
  • 1776 – у Львові вийшов перший примірник «Gazette de Leopol», першого відомого періодичного видання на території України;
  • 1797 – Джон Етерінгтон з Лондона вперше у Великій Британії почав продаж у своєму магазині нового типу головного убору – циліндра;
  • 1892 – у газеті «Triangle» в місті Спрингфілд, штат Массачусетс, де виникла гра баскетбол, автор гри доктор Джеймс Нейсміт уперше оприлюднив 13 правил її проведення;
  • 1907 – доктор Лі де Форест, визнаний як «батько радіо і дід телебачення», запатентував триелектродну вакуумну трубку, яка дала змогу перетворити радіо на практично використовуваний пристрій передачі голосу та музики;
  • 1939 – у СРСР впровадили трудові книжки для робітників і службовців (раніше існували в 1919-23);
  • 1943 – у штаті Вірджинія (США) завершили будівництво Пентагону – найбільшої офісної споруди у світі, в якій базується Міністерство оборони США;
  • 1945 – відділи НКВС штурмували «бандерівську столицю» – містечко Космач. У ході бою загинув командир дивізії ВВ НКВС М. Дергачов та 386 енкаведистів; Березівською сотнею керував Мирослав Симчич;
  • 1967 – у «Лос-Анджелес Меморіал Колізеум» уперше розіграний Супербоул (фінальна гра сезону в професійному американському футболі);
  • 1986 – у радянських газетах опубліковано заяву Генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова, в якій проголошено «програму поетапної ліквідації до 2000 року всіх видів ядерних озброєнь»;
  • 1992 – Президією Верховної Ради України затверджено музичну редакцію Державного гімну України, автором якої є Михайло Вербицький;
  • 1992 – Ямайка і Австрія визнали незалежність України;
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Грецією;
  • 1994 – за нез'ясованих обставин зник безвісти український політик Михайло Бойчишин;
  • 2001 – Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер запустили Вікіпедію як один англомовний розділ на сайті wikipedia;
  • 2009 – екіпаж американського аеробуса А-320 зміг урятувати від загибелі 146 пасажирів, посадивши літак із зупиненими двигунами на воду річки Гудзон посеред Нью-Йорка.

Іменини

День ангела святкують: Павло, Іван, Михайло, Гаврило, Олена.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 21 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 грудня 2025: традиції та молитва
20 грудня, 2025, 22:00
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 грудня, 2025, 00:00
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 грудня, 2025, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 29 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 29 грудня 2025: традиції та молитва
28 грудня, 2025, 22:00
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 грудня, 2025, 00:00
РФ атакувала Україну на Новий рік
Зеленський відреагував на новорічну атаку РФ
1 сiчня, 15:07
Росія активізувала пропаганду серед дітей на ТОТ під час новорічних свят
ЦПД: Кремль залучає іноземців до пропаганди серед дітей на ТОТ
1 сiчня, 15:26
Патріарх (ліворуч) наголосив, що примирення «вимагає виходу з упертої впевненості, що лише одна сторона володіє абсолютною істиною»
Вселенський патріарх закликав Епіфанія міняти поведінку. Оприлюднено текст промови
8 сiчня, 21:37
Яке релігійне свято відзначається 10 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 січня 2026: традиції та молитва
9 сiчня, 22:00

Суспільство

15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 15 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 січня 2026: традиції та молитва
Коломойський висміяв результати обшуків НАБУ у Тимошенко
Коломойський висміяв результати обшуків НАБУ у Тимошенко
Виконання рішення суду Лондона за позовом Приватбанку зупинено, – адвокат Коломойського
Виконання рішення суду Лондона за позовом Приватбанку зупинено, – адвокат Коломойського
Коли чекати тепла? Синоптикиня Діденко про погодні перспективи зими 2026 року
Коли чекати тепла? Синоптикиня Діденко про погодні перспективи зими 2026 року
Українські полярники зазнімкували незвичайні явища в Антарктиці (фото)
Українські полярники зазнімкували незвичайні явища в Антарктиці (фото)

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua