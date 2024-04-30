Нідерланди все більше приваблюють українських біженців: названо причини

Нідерландам бракує ІТ-спеціалістів, інженерів, медсестр та спеціалістів в логістичній сфері

Нідерланди мають сталу традицію працевлаштування мігрантів з різних країн, тому це зараз привабливий напрямок для українців. Водночас, ринок праці в країні має певні особливості. Про це у коментарі «Главкому» розповіла керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.

За її словами, для українців наразі відкриті вакансії без знання мови – це переважно робота у сільському господарстві (робота в полі та теплицях), у харчовій промисловості (робота на м’ясокомбінатах) та на складах. Такі вакансії передбачають просту фізичну роботу з погодинною оплатою.

Проте переважна більшість роботодавців у Нідерландах вимагає знання мови на рівні від B1 або базові знання англійської мови. За словами Маргарити Нестеренко, країні бракує ІТ-спеціалістів, інженерів, медсестр, спеціалістів в логістичній сфері, фінансистів, автомеханіків, тощо. Також важливим фактором є наявність у потенційного працівника водійських прав.

«Крім того, оскільки це держава зі старіючим суспільством, часто люди до 75 років залишаються професійно активними. Тому для іноземців роботодавці впроваджують певні вікові обмеження – вакансії для іноземців мають обмеження до 50 років, часто до 45 років. Тож українці старші 45 років, які виїхали до Нідерландів на початку повномасштабної війни, мають труднощі зі знаходженням роботи і повертаються до України або їдуть в інші країни ЄС», – пояснює експертка.

До того ж, якщо у країнах Східної Європи роботодавці часто пропонують безкоштовне житло для працівників і харчування, то у Нідерландах українці мають самостійно подбати про місце проживання. Нестеренко додає, що це часто стає викликом для біженців, адже у країні наявний певний дефіцит помешкань.

До слова, житлова криза в Нідерландах стала настільки гострою, що безпосередньо впливає на те, чи може людина прийняти пропозицію про роботу чи відмовитися від неї. Це особливо помітно серед молоді. 25% часто відмовляються від пропозицій роботи через відсутність житла поблизу.

Нагадаємо, Нідерланди приймають понад 100 тис. українських біженців, більшість із яких добре інтегрувалися. Водночас значна частина української молоді в цій країні не навчається і не працює.