Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Тарифи на воду в Україні зросли більш ніж удвічі: експерт назвав регіони

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
google social img telegram social img facebook social img
Тарифи на воду в Україні зросли більш ніж удвічі: експерт назвав регіони
За водопостачання та водовідведення доводиться платити дедалі більше
фото: з відкритих джерел

У деяких містах вартість водопостачання та водовідведення вже зросла на понад 200%, а наступного року тарифи можуть підняти ще на 30–40%

Вартість послуг водоканалів у різних регіонах України зросла на десятки й навіть сотні відсотків, а в окремих населених пунктах водопостачання та водовідведення вже коштують 242 грн. Про це в коментарі «Главкому» розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, оцінювати зростання тарифів на послуги водоканалів варто за двома показниками – у відсотках та за фактичною вартістю послуг.

Де тарифи зросли найбільше

Серед великих міст найбільше відсоткове зростання, за словами експерта, зафіксоване у Вінниці – близько 213%. В Одесі цей показник становить близько 170%. Значне підвищення також відбулося у Кривому Розі та інших містах.

«Реальні цифри зростання – це 120%, 150%, 200% і навіть 213%», – зазначив Попенко.

Водночас найбільша кінцева вартість послуг може бути не у великих містах. За словами експерта, серед великих населених пунктів значний тариф за водопостачання та водовідведення зафіксований в Умані – близько 158 грн. У Павлограді та окремих населених пунктах Київської області вартість також є високою – близько 132 грн.

Ще дорожчими послуги можуть бути у невеликих містах та селах. Попенко навів приклад окремих населених пунктів Чернігівської області, де сукупна вартість водопостачання та водовідведення вже становить близько 242 грн.

При цьому, за його словами, тарифи там можуть продовжити зростати.

Водоканали пояснюють необхідність перегляду тарифів зростанням собівартості послуг. Зокрема, підприємства наголошують, що тарифи тривалий час не переглядалися, тоді як за цей період подорожчали електроенергія, реагенти та праця.

Попенко зазначає, що водоканали також посилаються на збитковість підприємств. Підвищення тарифів вони розглядають як спосіб забезпечити стабільну роботу та вийти на беззбитковість.

Водночас експерт вважає такий підхід неправильним. На його думку, перед підвищенням тарифів необхідно провести комплексний аудит діяльності водоканалів.

«Потрібно в першу чергу провести повний аудит діяльності підприємств – починаючи з управлінського і закінчуючи фінансовим, бухгалтерським та технічним аудитом», – наголосив він.

Тарифи на воду можуть зрости і в 2027 році

Окремо Попенко спрогнозував подальше підвищення тарифів у 2027 році. За його словами, вже близько десятка водоканалів заявляли про плани переглянути вартість своїх послуг наступного року.

Йдеться, зокрема, про обласні водоканали, які обслуговують одразу кілька населених пунктів.

За оцінкою експерта, середнє можливе підвищення тарифів у 2027 році наразі може становити близько 30–40%.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що з 1 серпня у Львові змінився тариф на воду. Востаннє його переглядали ще у 2022 році, а міськрада пояснила підвищення зростанням витрат на електроенергію, реагенти, паливо, матеріали та оплату праці.

Читайте також:

Теги: тарифи вода місто

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проблема вже позначилася на водопостачанні населених пунктів
У п'яти областях України виникла загроза проблем із водопостачанням
26 серпня, 18:02
Від відвідування кафе сім’я намагається відмовлятися через високі ціни
Українка розповіла, скільки її родина витрачає на життя в одному з найдорожчих міст Румунії
9 серпня, 16:35
Нові аукціони дозволяють зафіксувати ціну й обсяг постачання одразу на кілька місяців, зазначив Кошелюк
Учасник перших аукціонів назвав запуск довгострокових торгів стратегічним кроком для ринку електроенергії
1 серпня, 12:55
Шмигаль попередив про нову тактику Росії
Росія знайшла новий спосіб тиску на українців – Шмигаль
4 серпня, 10:01
D.Solutions автоматично керує накопичувачами клієнтів, допомагаючи заробляти на різниці цін на електроенергію
Як бізнесу заробляти на різниці цін на електроенергію: рішення від D.Solutions новини компаній
14 серпня, 16:11
Експерт наголосив, що перегляд цінових обмежень міг би зробити роботу такої генерації економічно можливою
Прайс-кепи могли б повернути в роботу дорогу генерацію під час дефіциту – експерт
16 серпня, 18:09
Молдова надала Україні 50% знижки на залізничний транзит
Молдова вдвічі знизила тариф на транзит українських вантажів
12 серпня, 14:55
Директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов під час позачергового обстеження гаражного кооперативу на Теремках
Влада Києва порахувала незаконні гаражі у дворах: названо вражаючу цифру
18 серпня, 13:08
Обстеження води у Дніпрі на території столиці
«Цвітіння» Дніпра: столичні фахівці відібрали проби води та пояснили причини явища
18 серпня, 14:08

Економіка

Тарифи на воду в Україні зросли більш ніж удвічі: експерт назвав регіони
Тарифи на воду в Україні зросли більш ніж удвічі: експерт назвав регіони
Без допомоги держави великі підприємства можуть перейти до масових зупинок – Федерація металургів
Без допомоги держави великі підприємства можуть перейти до масових зупинок – Федерація металургів
Металургія може скоротити виробництво щонайменше на 50% до кінця року – ЗМІ
Металургія може скоротити виробництво щонайменше на 50% до кінця року – ЗМІ
Мобільний зв’язок в Україні може подорожчати: коли чекати змін
Мобільний зв’язок в Україні може подорожчати: коли чекати змін
В Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду
В Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду
Контрольований експорт може дати газовикам гроші на відновлення після атак – ІСС
Контрольований експорт може дати газовикам гроші на відновлення після атак – ІСС

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
83K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
80K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
58K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

В Україні до 30°, місцями дощитиме: погода на 31 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року
Вчора, 06:01
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 03:59
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
29 серпня, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
29 серпня, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
28 серпня, 17:44

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua