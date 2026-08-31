Тарифи на воду в Україні зросли більш ніж удвічі: експерт назвав регіони

За водопостачання та водовідведення доводиться платити дедалі більше

У деяких містах вартість водопостачання та водовідведення вже зросла на понад 200%, а наступного року тарифи можуть підняти ще на 30–40%

Вартість послуг водоканалів у різних регіонах України зросла на десятки й навіть сотні відсотків, а в окремих населених пунктах водопостачання та водовідведення вже коштують 242 грн. Про це в коментарі «Главкому» розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, оцінювати зростання тарифів на послуги водоканалів варто за двома показниками – у відсотках та за фактичною вартістю послуг.

Де тарифи зросли найбільше

Серед великих міст найбільше відсоткове зростання, за словами експерта, зафіксоване у Вінниці – близько 213%. В Одесі цей показник становить близько 170%. Значне підвищення також відбулося у Кривому Розі та інших містах.

«Реальні цифри зростання – це 120%, 150%, 200% і навіть 213%», – зазначив Попенко.

Водночас найбільша кінцева вартість послуг може бути не у великих містах. За словами експерта, серед великих населених пунктів значний тариф за водопостачання та водовідведення зафіксований в Умані – близько 158 грн. У Павлограді та окремих населених пунктах Київської області вартість також є високою – близько 132 грн.

Ще дорожчими послуги можуть бути у невеликих містах та селах. Попенко навів приклад окремих населених пунктів Чернігівської області, де сукупна вартість водопостачання та водовідведення вже становить близько 242 грн.

При цьому, за його словами, тарифи там можуть продовжити зростати.

Водоканали пояснюють необхідність перегляду тарифів зростанням собівартості послуг. Зокрема, підприємства наголошують, що тарифи тривалий час не переглядалися, тоді як за цей період подорожчали електроенергія, реагенти та праця.

Попенко зазначає, що водоканали також посилаються на збитковість підприємств. Підвищення тарифів вони розглядають як спосіб забезпечити стабільну роботу та вийти на беззбитковість.

Водночас експерт вважає такий підхід неправильним. На його думку, перед підвищенням тарифів необхідно провести комплексний аудит діяльності водоканалів.

«Потрібно в першу чергу провести повний аудит діяльності підприємств – починаючи з управлінського і закінчуючи фінансовим, бухгалтерським та технічним аудитом», – наголосив він.

Тарифи на воду можуть зрости і в 2027 році

Окремо Попенко спрогнозував подальше підвищення тарифів у 2027 році. За його словами, вже близько десятка водоканалів заявляли про плани переглянути вартість своїх послуг наступного року.

Йдеться, зокрема, про обласні водоканали, які обслуговують одразу кілька населених пунктів.

За оцінкою експерта, середнє можливе підвищення тарифів у 2027 році наразі може становити близько 30–40%.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що з 1 серпня у Львові змінився тариф на воду. Востаннє його переглядали ще у 2022 році, а міськрада пояснила підвищення зростанням витрат на електроенергію, реагенти, паливо, матеріали та оплату праці.