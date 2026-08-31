Гроші ЄС під реформи – це дисципліна країни, – Сєяр Куршутов

Нове фінансування Євросоюзу прив'язане до умов у сфері верховенства права й антикорупції. Бізнесмен Сєяр Куршутов пояснює, чому це на користь Україні

Ухвалюючи рішення про додаткові 8,3 мільярда євро, Рада ЄС оновила План для України й додала низку нових умов, які потрібно виконати для отримання коштів. Йдеться насамперед про реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Бізнесмен та інвестор Сєяр Куршутов вважає таку прив'язку правильною.

«Дехто сприймає умови як недовіру. Я сприймаю їх як дисципліну. Коли гроші йдуть під конкретні реформи, це змушує робити те, що давно треба було зробити, і водночас захищає самі кошти», – зазначає Сєяр Куршутов.

Сєяр Куршутов підкреслює, що прозорість напряму впливає на готовність приватного бізнесу вкладати.

«Інвестор дивиться не лише на потенціал ринку, а й на ризики. Корупція й непрозорі правила це головні відлякувачі. Тому кожна реформа, якої вимагає ЄС, це водночас крок до того, щоб у країну прийшли й приватні гроші», – пояснює Сєяр Куршутов.

Сєяр Куршутов додає, що виконання цих умов важить навіть більше за саму суму.

«Вісім мільярдів витратяться, а інституції, побудовані під час реформ, залишаться. Якщо ми скористаємося цим тиском, щоб стати прозорішими, ми виграємо значно більше ніж ці кошти», – підсумовує бізнесмен.