Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Десантник 90 днів пробув у окопі на самоті та відбивав штурми росіян

Надія Карбунар
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Десантник 90 днів пробув у окопі на самоті та відбивав штурми росіян
У цивільному житті В’ячеслав Ткаченко займався ремонтами
фото: скріншот із відео

Після довгоочікуваного виходу з позиції та повернення додому військовий отримав найвищу державну нагороду – звання Героя України

Солдат 81-ї Слобожанської бригади десантно-штурмових військ, Герой України В’ячеслав Ткаченко на псевдо Масажист після загибелі побратимів залишився один на 90 днів у розбитому бліндажі під постійними атаками дронів, штурмами російської піхоти та обстрілами. Як інформує «Главком», про це він розповів у інтерв’ю tsn.ua.

«Так вийшло. Побратимів втратив я в перший місяць. Ми ніби спокійно спочатку зайшли, просиділи… І, коротше, рано чи пізно ми спалилися», – каже військовий.

Без зв’язку, іноді без зброї, з мінімальною кількістю їжі він продовжував виконувати завдання, координувати вогонь і виживати там, де шанси були мінімальні.

«Координувати, слухати техніку, яка з Білогорівки вже виїжджала. А її дуже чутно. Головне, що ось так просто не особливо можеш почути. А я звернув увагу, що лежиш у землі, а вібрація така чітка, чути. І напрям я вже знав, де у мене південь, північ…», – розповідає В’ячеслав Ткаченко.

Боєць каже, що не зійти з розуму допомагала рація, яку можна було слухати і спілкуватися з побратимами. Після довгоочікуваного виходу з позиції та повернення додому військовий отримав найвищу державну нагороду – звання Героя України.

У цивільному житті В’ячеслав Ткаченко займався ремонтами. Після повернення з фронту мріє відкрити свій бізнес.

Раніше український військовий із позивним Картман, піхотинець 118 окремої механізованої бригади, провів два тижні у бліндажі разом із російським військовим і зумів переконати його здатися. Увесь цей час бійця вважали зниклим безвісти.

Нагадаємо, на Донеччині український військовий Володимир Позитив Александров отримав поранення та потрапив у полон росіян. Згодом він переконав окупантів скласти зброю й ті виявили бажання здатися українським військовим.

Також 29-річний киянин Денис Прудніков на псевдо Молдован – єдиний з чотирьох військових, який вижив на завданні на Донеччині. Під час російського обстрілу боєць отримав поранення ноги й шість кілометрів повз до позицій українських солдатів.

Читайте також:

Теги: Герой України поранення десант

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua