Десантник 90 днів пробув у окопі на самоті та відбивав штурми росіян

Після довгоочікуваного виходу з позиції та повернення додому військовий отримав найвищу державну нагороду – звання Героя України

Солдат 81-ї Слобожанської бригади десантно-штурмових військ, Герой України В’ячеслав Ткаченко на псевдо Масажист після загибелі побратимів залишився один на 90 днів у розбитому бліндажі під постійними атаками дронів, штурмами російської піхоти та обстрілами. Як інформує «Главком», про це він розповів у інтерв’ю tsn.ua.

«Так вийшло. Побратимів втратив я в перший місяць. Ми ніби спокійно спочатку зайшли, просиділи… І, коротше, рано чи пізно ми спалилися», – каже військовий.

Без зв’язку, іноді без зброї, з мінімальною кількістю їжі він продовжував виконувати завдання, координувати вогонь і виживати там, де шанси були мінімальні.

«Координувати, слухати техніку, яка з Білогорівки вже виїжджала. А її дуже чутно. Головне, що ось так просто не особливо можеш почути. А я звернув увагу, що лежиш у землі, а вібрація така чітка, чути. І напрям я вже знав, де у мене південь, північ…», – розповідає В’ячеслав Ткаченко.

Боєць каже, що не зійти з розуму допомагала рація, яку можна було слухати і спілкуватися з побратимами. Після довгоочікуваного виходу з позиції та повернення додому військовий отримав найвищу державну нагороду – звання Героя України.

У цивільному житті В’ячеслав Ткаченко займався ремонтами. Після повернення з фронту мріє відкрити свій бізнес.

Раніше український військовий із позивним Картман, піхотинець 118 окремої механізованої бригади, провів два тижні у бліндажі разом із російським військовим і зумів переконати його здатися. Увесь цей час бійця вважали зниклим безвісти.

Нагадаємо, на Донеччині український військовий Володимир Позитив Александров отримав поранення та потрапив у полон росіян. Згодом він переконав окупантів скласти зброю й ті виявили бажання здатися українським військовим.

Також 29-річний киянин Денис Прудніков на псевдо Молдован – єдиний з чотирьох військових, який вижив на завданні на Донеччині. Під час російського обстрілу боєць отримав поранення ноги й шість кілометрів повз до позицій українських солдатів.