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Повз поранений шість кілометрів. Штурмовик із Києва поділився своєю історією

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Повз поранений шість кілометрів. Штурмовик із Києва поділився своєю історією
Денис Прудніков – штурмовик, який пішов на війну майже девʼять років тому: у 2014 році він долучився до 95-ї десантно-штурмової бригади й служив у Мар'їнці
фото з архіву

«Я мав дев'ять поранень, а це вже моє десяте – таке конкретне»

29-річний киянин Денис Прудніков на псевдо Молдован – єдиний з чотирьох військових, який вижив на завданні торік на Донеччині. Під час російського обстрілу боєць отримав поранення ноги й шість кілометрів повз до позицій українських солдатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Денис Прудніков – штурмовик, який пішов на війну майже девʼять років тому: у 2014 році він долучився до 95-ї десантно-штурмової бригади й служив у Мар'їнці. Згодом двічі продовжував контракт із ЗСУ, поки не вирішив перепочити.

На початку повномасштабного вторгнення чоловіка мобілізували. Разом з військовими 79-ї бригади він пройшов Бахмут та воював поблизу Костянтинівки, де під час одного з бойових виходів отримав поранення.

«Ми сиділи з побратимами в хаті, коли приїхав командир роти й сказав, що рушаємо. О шостій вечора ми пішли, й дорогою у нас влучили з дрона. Працювала артилерія. Вижив тільки я», – каже військовий.

Внаслідок російського обстрілу Прудніков отримав поранення ноги, втім, не міг зв'язатися по рації з побратимами, щоб його евакуювали. Боєць наклав собі турнікет, вколов знеболювальне й поповз до українських позицій – найближча була за шість кілометрів. Ногу чоловіку ампутувала вже евакуаційна бригада.

Повз поранений шість кілометрів. Штурмовик із Києва поділився своєю історією фото 1
фото: Суспільне Чернівці

Після поранення минуло п'ять місяців, три з яких Денис провів на реабілітації. 

«Він потрапив до нас змученим: переніс багато операцій, мав гіпотрофію м'язів та схуд на 10 кілограмів. Коли він на кріслі колісному заїхав у кабінет, я одразу його підняла й запропонувала працювати на милицях та підлокітниках. Ми розпочали з найлегших гантелей, розробляли суглоби. Він старанно справлявся із завданнями й прагнув швидше стати на протез», – каже фізична терапевтка Тетяна Андрич.

Зараз Прудніков пересувається на милицях й очікує на новий протез. На дозвіллі полюбляє грати у теніс – під час гри встає з крісла колісного й намагається балансувати на одній нозі. Каже, що після реабілітації хоче повернутися на службу.

Повз поранений шість кілометрів. Штурмовик із Києва поділився своєю історією фото 2
фото: Суспільне Чернівці

«Я вже звик. Хочеться назад. Я мав дев'ять поранень, а це вже моє десяте – таке конкретне. Може я там корисним буду. На позиціях «на передку» я вже точно бігати не буду, то може хоч у штаб. Мене тягне на службу».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський надав звання Героя України офіцеру батальйону «Свобода» Владиславу Стоцькому. 

У листопаді 2024 року Влад Стоцький розповів, як 68 днів тримав бойові позиції в оточенні. Це відбувалося влітку на Донеччині, коли він опинився спершу на позиції «Адольф», а потім на позиції «Пінчер». У певний момент на позиції «Адольф» він з побратимом залишився удвох. Підкріплення до них приходило по одному – по двоє.

До слова, 27 лютого на війні з російськими загарбниками загинув захисник України Василь Ратушний, брат відомого полеглого активіста Романа Ратушного. Побратимам Василя вдалося вижити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис матері Василя та Романа, письменниці Світлани Поваляєвої. 

Сьогодні Світлана Поваляєва у зворушливому дописі повідомила, що побратимам її сина, бійця 414 Окремої бригади ЗСУ «Птахи Мадяра» Василя Ратушного, вдалось вижити. 

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Теги: Свобода президент поранення Бахмут військові ЗСУ

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