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Дірка, Путін та сік. В Україні стартував продаж незвичних кришечок

Надія Клочко
Сьогодні, 20:44 glavcom.ua
Дірка, Путін та сік. В Україні стартував продаж незвичних кришечок
Вартість однієї кришечки становить 370 грн
фото: vlobidirka/Instagram

Найкраще кришечка підходить для томатного соку

Активісти запустили продаж кришечок для соку у вигляді голови російського диктатора Володимира Путіна з діркою на лобі. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Майкл Щур, який зараз проходить службу у Збройних силах.

«Ми придумали кришечку для томатного соку. Не для будь-якого соку. Не для будь-якого напою. А власне для томатного соку. Назвали це vlobidirka», – зазначається у повідомленні.

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За словами журналіста, перша партія кришок уже надрукована. Наступні партії чекають технічні вдосконалення та «збільшення палітри персонажів».

«Це – кришечка лише на томатний сік. В принципі, можна і на будь-який червоний. Але ефект емоційно-психлогічного релаксу та блаженної посмішки досягається лише з томатним соком. Перевіряли», – зазначив Майкл Щур.

Як наголошується у повідомленні, весь прибуток від продажу кришок піде на потреби 112 Бригади територіальної оборони міста Києва. Вартість однієї «влобідірки» становить 370 грн. Замовити кришечку можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про незвичний аукціон, кошти з продажу лотів якого пішли на допомогу Збройним силам України. Активісти продавали форму та амуніцію вбитих в Україні російських окупантів.

Також відомо, що на благодійному аукціоні «Укравтодор» продав легендарний дорожній знак «Нах*й, знов нах*й, до Росії – нах*й» за 631 тисячу гривень.

Гурт Kalush Orchestra разом із «Фондом Сергія Притули» продали статуетку переможця «Євробачення-2022» за 900 тисяч доларів. Вторговані гроші мають надіслати на потреби ЗСУ. Кубок викупила команда криптоспільноти WhiteBIT.

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Теги: росія Україна путін

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