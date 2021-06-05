До +23 і дощі: прогноз погоди в Україні 5 червня

Погода в Україні у більшості регіонів буде сонячною, на сході та заході може пройти невеликий дощ

Погода в Україні у більшості регіонів буде сонячною, на сході та заході може пройти невеликий дощ

Дощитиме на Закарпатті, Прикарпатті та Львівщині

Погода в Україні 5 червня буде мінливою, але теплою. В одній частині України пройдуть зливи, а в іншій – буде хмарно з проясненням. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ з грозою, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +13 градусів, вдень +18 ... +23 градуси.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +2 ... +7 градусів, удень +12 ... +17 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +13 градусів, вдень +18 ... +23 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +13 градусів, вдень +18 ... +23 градуси.

Прогноз погоди в Україні на 5 червня

На сході України хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +13 градусів, вдень +15 ... +20 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +8 ... +13 градусів, вдень +15 ... +23 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +14 градусів, вдень +18 ... +23 градуси.

Тим часом у Дніпрі через зливи затопило 90 будинків.

У мережі також з'явилося відео негоди у Дніпрі. У місті спостерігався транспортний колапс через негоду. Деякі маршрути трамваїв не доїжджали до кінцевих зупинок через затоплені рейки.

Нагадаємо, через зливи у Дніпрі піднявся рівень води у озері парку Глоби та у річці Гнилокіш.

Додамо, що в Дніпрі протягом тривалого часу господарюють дощі. Всі вулиці затоплені, рух на дорогах і для перехожих, і для автомобілістів ускладнено. Проте жителі міста не розгубилися, дехто почав пересуватися на байдарках.