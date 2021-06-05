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    До +23 і дощі: прогноз погоди в Україні 5 червня

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    Погода в Україні у більшості регіонів буде сонячною, на сході та заході може пройти невеликий дощ - До +23 і дощі: прогноз погоди в Україні 5 червня
    Погода в Україні у більшості регіонів буде сонячною, на сході та заході може пройти невеликий дощ
    Фото з відкритих джерел

    Дощитиме на Закарпатті, Прикарпатті та Львівщині

    Погода в Україні 5 червня буде мінливою, але теплою. В одній частині України пройдуть зливи, а в іншій – буде хмарно з проясненням. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ з грозою, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +13 градусів, вдень +18 ... +23 градуси.

    У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +2 ... +7 градусів, удень +12 ... +17 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +13 градусів, вдень +18 ... +23 градуси.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +13 градусів, вдень +18 ... +23 градуси.

    Прогноз погоди в Україні на 5 червня
    Прогноз погоди в Україні на 5 червня

    На сході України хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +13 градусів, вдень +15 ... +20 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +8 ... +13 градусів, вдень +15 ... +23 градуси.

    У Криму мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +14 градусів, вдень +18 ... +23 градуси.

    Тим часом у Дніпрі через зливи затопило 90 будинків.

    У мережі також з'явилося відео негоди у Дніпрі. У місті спостерігався транспортний колапс через негоду. Деякі маршрути трамваїв не доїжджали до кінцевих зупинок через затоплені рейки.

    Нагадаємо, через зливи у Дніпрі піднявся рівень води у озері парку Глоби та у річці Гнилокіш.

    Додамо, що в Дніпрі протягом тривалого часу господарюють дощі. Всі вулиці затоплені, рух на дорогах і для перехожих, і для автомобілістів ускладнено. Проте жителі міста не розгубилися, дехто почав пересуватися на байдарках.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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    До +23 і дощі: прогноз погоди в Україні 5 червня