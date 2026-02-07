Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Доки воїн із Волині був у полоні, в нього народилися четверо онуків

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Доки воїн із Волині був у полоні, в нього народилися четверо онуків
Нині Сергій Гринюк перебуває на реабілітації, родина готується до його повернення додому
фото: скріншот із відео

Сергій Гринюк повернувся з російського полону після трьох років і восьми місяців утримання

54-річний захисник із Волині Сергій Гринюк повернувся з російського полону після трьох років і восьми місяців утримання. За цей час у чоловіка народилися четверо онуків. Після обміну він зателефонував дружині Олені й сказав: «Пробач, що я тебе не послухав, бо я просила, щоб не йшов на війну». Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Сергія Гринюка мобілізували 1 березня 2022 року. Спершу він служив у територіальній обороні на Волині, а з 23 травня його підрозділ виконував бойові завдання в Донецькій області. Того ж дня чоловік востаннє виходив на зв’язок із родиною.

«Я подзвонила, але він не міг говорити і пообіцяв передзвонити», – згадує дружина. Згодом родині повідомили, що Сергій зник безвісти поблизу Лиману.

Пізніше з’ясувалося, що саме той дзвінок міг урятувати йому життя. «Він каже: «Дякувати Богу тобі, що ти до мене подзвонила. Якби ти не подзвонила, то мене б розірвала міна, бо я зупинився по телефоні тобі сказати, що я не можу говорити», – розповідає Олена.

У подружжя семеро дітей. За словами дружини, Сергій міг не йти на війну, але вирішив інакше. «Він казав: «Я піду, я піду, щоб сини і зяті були дома», – каже вона.

Увесь час полону родина намагалася дізнатися бодай якусь інформацію про Сергія. Перші підтвердження того, що він живий, з’явилися майже через рік.

«До нас подзвонив чоловік з Житомира, Андрій, і розказав, що він перебував з татом довгий час в камері, що вони багато говорили і що тато наш дуже хороша людина», – згадує донька захисника Ольга Гольонко.

Нині Сергій Гринюк перебуває на реабілітації. Родина готується до його повернення додому та планує урочисту зустріч. До війни Сергій працював кранівником у Колківському лісництві, а тепер, за словами дружини, мріє працювати на фермі.

За 3 роки і 8 місяців у полоні РФ у волинянина народилося четверо онуків: родина чекає воїна вдома

У подружжя восьмеро онуків, четверо з яких дідусь ще не бачив. «Це його мрія – побачити усю родину разом», – підсумовує Олена.

Нагадаємо, з російського полону вдалося повернути 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року. Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що триває робота зі звільнення всіх українців з російської неволі.

6 фото
На весь екран

Як повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, 139 зі звільнених перебували в неволі ще з 2022 року. Серед тих, хто повертається додому, – 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув’язнення.

До слова, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав перші реакції звільнених українців після повернення на рідну землю.

Раніше стало відомо, що Україна, США та Росія домовилися про обмін 314 полоненими. Це перший такий обмін за останні п’ять місяців.

Читайте також:

Теги: Волинська область полон обмін звільнення Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні цілі Путіна у війні зруйновані
1418 днів. Війна Путіна перетнула важливу психологічну межу
11 сiчня, 10:28
Російського військовополоненого Сергія Тужилова засудили до довічного
До довічного увʼязнення засуджено окупанта за страту українських військовополонених (відео)
13 сiчня, 14:34
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29
Левова частка нового пакета призначена безпосередньо для України
Єврокомісія оголосила про виділення €153 млн для України та Молдови
29 сiчня, 14:39
Ексспікер Верховної Ради Володимир Литвин занурився в ополонку на Водохреще
Ексспікер Литвин на 70-му році життя пірнув в ополонку (фото)
19 сiчня, 18:20
ЄС готується говорити з Трампом про Гренландію, а не про Україну
Європа міняє Україну на Гренландію у переговорах із Трампом – FT
19 сiчня, 17:39
Politico: ЄС і США готують 10-річний план відновлення України
Politico розкрило деталі «плану процвітання» для України на $800 млрд
23 сiчня, 18:56
Полковник Павло Федосенко обійняв пораненого героя в точці евакуації.
Поранений військовий ЗСУ потрапив у полон росіян та переконав їх здатися
1 лютого, 15:15
ОБСЄ передала Києву і Москві пропозиції щодо безпеки та миру
ОБСЄ озвучила Україні та Росії три блоки пропозицій
Вчора, 18:37

Суспільство

Далі – лише мобілізація? Зеленський пояснив, який вибір стоїть перед Путіним
Далі – лише мобілізація? Зеленський пояснив, який вибір стоїть перед Путіним
Доки воїн із Волині був у полоні, в нього народилися четверо онуків
Доки воїн із Волині був у полоні, в нього народилися четверо онуків
«Укрпошта» втрапила у скандал через рекламу до Дня закоханих
«Укрпошта» втрапила у скандал через рекламу до Дня закоханих
На війні загинув журналіст та офіцер Сергій Фісун
На війні загинув журналіст та офіцер Сергій Фісун
2027 рік? Зеленський пояснив, чому Україну треба прийняти в ЄС поскоріше
2027 рік? Зеленський пояснив, чому Україну треба прийняти в ЄС поскоріше
«Укрзалізниця» попередила про зміни руху потягів
«Укрзалізниця» попередила про зміни руху потягів

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua