Доки воїн із Волині був у полоні, в нього народилися четверо онуків

Сергій Гринюк повернувся з російського полону після трьох років і восьми місяців утримання

54-річний захисник із Волині Сергій Гринюк повернувся з російського полону після трьох років і восьми місяців утримання. За цей час у чоловіка народилися четверо онуків. Після обміну він зателефонував дружині Олені й сказав: «Пробач, що я тебе не послухав, бо я просила, щоб не йшов на війну». Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Сергія Гринюка мобілізували 1 березня 2022 року. Спершу він служив у територіальній обороні на Волині, а з 23 травня його підрозділ виконував бойові завдання в Донецькій області. Того ж дня чоловік востаннє виходив на зв’язок із родиною.

«Я подзвонила, але він не міг говорити і пообіцяв передзвонити», – згадує дружина. Згодом родині повідомили, що Сергій зник безвісти поблизу Лиману.

Пізніше з’ясувалося, що саме той дзвінок міг урятувати йому життя. «Він каже: «Дякувати Богу тобі, що ти до мене подзвонила. Якби ти не подзвонила, то мене б розірвала міна, бо я зупинився по телефоні тобі сказати, що я не можу говорити», – розповідає Олена.

У подружжя семеро дітей. За словами дружини, Сергій міг не йти на війну, але вирішив інакше. «Він казав: «Я піду, я піду, щоб сини і зяті були дома», – каже вона.

Увесь час полону родина намагалася дізнатися бодай якусь інформацію про Сергія. Перші підтвердження того, що він живий, з’явилися майже через рік.

«До нас подзвонив чоловік з Житомира, Андрій, і розказав, що він перебував з татом довгий час в камері, що вони багато говорили і що тато наш дуже хороша людина», – згадує донька захисника Ольга Гольонко.

Нині Сергій Гринюк перебуває на реабілітації. Родина готується до його повернення додому та планує урочисту зустріч. До війни Сергій працював кранівником у Колківському лісництві, а тепер, за словами дружини, мріє працювати на фермі.

За 3 роки і 8 місяців у полоні РФ у волинянина народилося четверо онуків: родина чекає воїна вдома

У подружжя восьмеро онуків, четверо з яких дідусь ще не бачив. «Це його мрія – побачити усю родину разом», – підсумовує Олена.

Нагадаємо, з російського полону вдалося повернути 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року. Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що триває робота зі звільнення всіх українців з російської неволі.

Як повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, 139 зі звільнених перебували в неволі ще з 2022 року. Серед тих, хто повертається додому, – 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув’язнення.

До слова, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав перші реакції звільнених українців після повернення на рідну землю.

Раніше стало відомо, що Україна, США та Росія домовилися про обмін 314 полоненими. Це перший такий обмін за останні п’ять місяців.