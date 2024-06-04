Короткочасні дощі, грози: прогноз погоди на 4 червня

Протягом дня в окремих районах будуть град та шквали

4 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. У низці областей пройдуть дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок вночі в більшості західних областей, на Вінниччині, Одещині та Миколаївщині, вдень в Україні, крім південного сходу, очікуються короткочасні дощі, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південний та південно-західний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 12-17° тепла. Вдень у західних та північних областях 22-27°, а на решті території 28-33°. Нна високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень 14-19°.

На Київщині хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с. Вітер південний та південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 12-17° тепла вночі та 22-27° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла вночі та близько 25-27° тепла вдень.