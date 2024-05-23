Дощі, подекуди грози в низці областей: прогноз погоди на 23 травня
Температура повітря вдень підніметься до 23-28°
23 травня в Україні буде мінлива хмарність. У низці областей очікуються дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У четвер на Закарпатті, Прикарпатті, вдень місцями і у північних, Полтавській та Харківській областях короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів.
Вітер переважно східний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.
Температура повітря вночі переважно становитиме 11-16° тепла. Вдень підніметься до 23-28°. На Закарпатті та в Карпатах очікується 18-23°.
На Київщині мінлива хмарність. Вночі опадів не передбачається. Вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний зі швидкістю до 5-10 м/с.
Температура в Київській області становитиме 11-16° тепла вночі та 23-28° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 13-15° тепла вночі та близько 26-28° тепла вдень.
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