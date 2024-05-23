Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дощі, подекуди грози в низці областей: прогноз погоди на 23 травня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Дощі, подекуди грози в низці областей: прогноз погоди на 23 травня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Температура повітря вдень підніметься до 23-28°

23 травня в Україні буде мінлива хмарність. У низці областей очікуються дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер на Закарпатті, Прикарпатті, вдень місцями і у північних, Полтавській та Харківській областях короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів.

Вітер переважно східний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 11-16° тепла. Вдень підніметься до 23-28°. На Закарпатті та в Карпатах очікується 18-23°.

Дощі, подекуди грози в низці областей: прогноз погоди на 23 травня фото 1

На Київщині мінлива хмарність. Вночі опадів не передбачається. Вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 11-16° тепла вночі та 23-28° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 13-15° тепла вночі та близько 26-28° тепла вдень.

Читайте також: 23 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: прогноз погоди погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
23 квiтня, 05:13
Негода протримається над столичним регіоном до кінця доби 25 квітня
На Київ та область суне негода
25 квiтня, 15:02
У Києві вночі 7-9° тепла
Без опадів та 23° тепла: прогноз погоди на 30 квітня
30 квiтня, 05:23
Синоптики попереджають про заморозки в ніч на Великдень: перелік областей
Синоптики попереджають про заморозки в ніч на Великдень: перелік областей
2 травня, 16:40
Негода протримається над столичним регіоном до кінця доби
На Київ та область суне негода
7 травня, 07:17
Явище Ель-Ніньйо закінчиться до червня, Ла-Нінья спостерігатиметься в другій половині 2024 року
Спекотне явище Ель-Ніньо відступає: американські синоптики попередили про нову погодну небезпеку
14 травня, 04:30
Без опадів, заморозки на поверхні ґрунту: прогноз погоди на 10 травня
Без опадів, заморозки на поверхні ґрунту: прогноз погоди на 10 травня
10 травня, 05:30
Температура вдень становитиме 18-23°
Дощі та грози охоплять низку областей: прогноз погоди на 18 травня
18 травня, 05:11
Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 22 травня
Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 22 травня
Вчора, 04:56

Суспільство

Дощі, подекуди грози в низці областей: прогноз погоди на 23 травня
Дощі, подекуди грози в низці областей: прогноз погоди на 23 травня
Чоловік на протезі гуляє містом з коханою: мережу сколихнуло зворушливе фото
Чоловік на протезі гуляє містом з коханою: мережу сколихнуло зворушливе фото
23 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Нацрада з питань телебачення просить не називати окупантів «орками» та «чмонями»
Нацрада з питань телебачення просить не називати окупантів «орками» та «чмонями»
Суд на Хмельниччині ухвалив перші рішення щодо мобілізації засуджених
Суд на Хмельниччині ухвалив перші рішення щодо мобілізації засуджених
Військовий ЗСУ розповів про ризики мобілізації ув’язнених
Військовий ЗСУ розповів про ризики мобілізації ув’язнених

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Перша країна Європи заявила про готовність арештувати Нетаньягу
47K
Новий український правопис: від сьогодні старі норми вважаються помилковими
26K
На Київ та область суне негода: оголошено штормове попередження
20K
Міністр оборони Словаччини розкрив головну проблему зі здоров'ям Роберта Фіцо
9414
Військовозобов'язані, які претендують на відстрочку через хворих родичів, проходитимуть перевірку
7754
Повістки у застосунку «Резерв+». Омбудсмен зробив заяву

Новини

Без темних кутків, бар’єрів та радянщини: у Києві презентували проєкт «шкіл майбутнього»
Вчора, 21:00
Повітряні сили повідомили, скільки літаків потребують для переозброєння авіапарку
Вчора, 16:56
Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч
Вчора, 07:11
ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію
21 травня, 22:18
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
21 травня, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua