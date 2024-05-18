Дощі та грози охоплять низку областей: прогноз погоди на 18 травня

На мешканців Закарпаття, Прикарпаття й більшості районів Лівобережжя чекає дощовий день

У суботу, 18 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Подекуди підуть дощі, що супроводжуватимуться грозами. Максимальна температура вдень становитиме 23° тепла. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

На Закарпатті, Прикарпатті, вдень і в більшості районів Лівобережжя підуть короткочасні дощі, місцями виднітимуться грози. На решті території – без опадів.

Вітер подме змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 7-12°, вдень прогріється до 18-23°. У Карпатах вночі буде 3-8°, вдень сягне 12-17°.

Прогноз погоди на 18 травня мапа: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер подме змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі становитиме 6-11°, вдень підніметься до 18-23°. У Києві вночі очікується близько 10°, вдень – 21-23°.