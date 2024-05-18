Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дощі та грози охоплять низку областей: прогноз погоди на 18 травня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Дощі та грози охоплять низку областей: прогноз погоди на 18 травня
Температура вдень становитиме 18-23°
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

На мешканців Закарпаття, Прикарпаття й більшості районів Лівобережжя чекає дощовий день 

У суботу, 18 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Подекуди підуть дощі, що супроводжуватимуться грозами. Максимальна температура вдень становитиме 23° тепла. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

На Закарпатті, Прикарпатті, вдень і в більшості районів Лівобережжя підуть короткочасні дощі, місцями виднітимуться грози. На решті території – без опадів.

Вітер подме змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 7-12°, вдень прогріється до 18-23°. У Карпатах вночі буде 3-8°, вдень сягне 12-17°.

Прогноз погоди на 18 травня
Прогноз погоди на 18 травня
мапа: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер подме змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі становитиме 6-11°, вдень підніметься до 18-23°. У Києві вночі очікується близько 10°, вдень – 21-23°.

Читайте також: 18 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
Теги: весна прогноз погоди погода дощ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

21 квітня на поверхні грунту заморозки 0-3°
Невеликий дощ та заморозки: прогноз погоди на 21 квітня
21 квiтня, 05:29
Негода добраче здивувала мешканців Вінниччини
Пилова буря з Сахари дісталася до Вінниці (відео)
24 квiтня, 18:12
Без опадів, переважно до 20° тепла: прогноз погоди на 27 квітня
Без опадів, переважно до 20° тепла: прогноз погоди на 27 квітня
27 квiтня, 05:19
Негода протримається над столичним регіоном до кінця доби
На Київ та область суне негода
7 травня, 07:17
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 9 травня
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 9 травня
9 травня, 05:56
Переважно без опадів, до 16° тепла: прогноз погоди на 14 травня
Переважно без опадів, до 16° тепла: прогноз погоди на 14 травня
14 травня, 05:41

Суспільство

Мобілізація по-новому. Які зміни чекають на військовозобов’язаних з сьогоднішнього дня
Мобілізація по-новому. Які зміни чекають на військовозобов’язаних з сьогоднішнього дня
Дощі та грози охоплять низку областей: прогноз погоди на 18 травня
Дощі та грози охоплять низку областей: прогноз погоди на 18 травня
Кабмін затвердив новий порядок вручення повісток
Кабмін затвердив новий порядок вручення повісток
18 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
18 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
Як українцям за кордоном оновити дані в ТЦК: Кабмін ухвалив рішення
Як українцям за кордоном оновити дані в ТЦК: Кабмін ухвалив рішення
Уряд затвердив нову форму військового квитка
Уряд затвердив нову форму військового квитка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Топінамбур для Китаю: як Сі Цзіньпін елегантно поставив Путіна на місце
63K
Загинула разом із коханим під час виконання бойового завдання. Згадаймо Оксану Демчук
45K
День вишиванки. «Слуги народу» влаштували акт «сепаратизму» у Київраді
40K
Мобілізація в Україні 2024: відстрочка, бронювання та покарання
18K
Позбавлення волі не буде? Депутат хоче пом'якшити відповідальність для ухилянтів
16K
«Я не є чиїмось ротом». Безугла прокоментувала зв'язки з Єрмаком

Новини

Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
Вчора, 21:23
Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні
Вчора, 19:29
Бізнес просить НБУ переглянути умови та ліміти зі сплати дивідендів та старих боргах – ЕВА
Вчора, 17:15
Усик подякував ветеранам за підтримку в Ер-Ріаді
Вчора, 16:50
Фронтовик із «Запоріжсталі» пояснив, яка допомога потрібна вереранам
Вчора, 14:20
Україна має отримати заморожені $300 млрд без перемовин з Росією – експерт
Вчора, 14:03

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua