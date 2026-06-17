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Дощі та грози охоплять більшість регіонів: погода на 17 червня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дощі та грози охоплять більшість регіонів: погода на 17 червня 2026 року
17 червня в Україні дощі та грози, на півдні країни до 28° тепла
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 20–22° тепла

У середу, 17 червня, в Україні хмарність мінлива, вдень по більшій частині країни короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива. Вночі опадів не прогнозується, вдень у більшості регіонів, крім півдня та південного сходу, місцями короткочасні дощі та грози. Вітер переважно західний, 5–10 м/с. Температура вночі 9–14°, на узбережжі морів до 17°; вдень 19–24°, на півдні країни 23–28°. 

Дощі та грози охоплять більшість регіонів: погода на 17 червня 2026 року фото 1

У середу, 17 червня, у Києві хмарність мінлива. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 9–14°, вдень 19–24°; у Києві вночі 11–13°, вдень 20–22°.

Нагадаємо, цього тижня нестійку погоду з короткочасними дощами та грозами у більшості областей визначає поле зниженого тиску від циклону з центром на північ від України. Із заходу та північного заходу надходить волога прохолодна повітряна маса – і саме вона визначає погоду в цей період. Детальніше – у прогнозі на 15–21 червня 2026 року.

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Теги: спека Укргідрометцентр вітер дощ гроза погода

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