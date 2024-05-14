Переважно без опадів, до 16° тепла: прогноз погоди на 14 травня

На півдні, Кіровоградщині та Дніпропетровщині помірні короткочасні дощ

14 травня в Україні буде мінлива хмарність. Переважно без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок на півдні, Кіровоградщині та Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, очікуються помірні короткочасні дощі. Уночі у Запорізькій області місцями значний дощ. На решті території мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вдень у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 1-6° тепла. На поверхні ґрунту в західних, північних та Вінницькій областях будуть заморозки 0-5°. На півдні 5-10° тепла.

Вдень температура підніметься до 11-16°, а на Закарпатті до 17-22°. У Карпатах вночі близько 0°, вдень 7-12° тепла.

На Київщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер північно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 1-6° тепла вночі (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°) та 11-16° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 3-5° тепла вночі та 12-14° тепла вдень.

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