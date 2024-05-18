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18 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
18 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Щорічно 18 травня Україна відзначає важливу дату – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримськотатарського народу
колаж: Донецька ОВА

Цього дня не рекомендується сваритися

Сьогодні, 18 травня, відзначається День резервіста України, День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу і День боротьби за права кримськотатарського народу. Також цієї суботи – Всесвітній день скрипки. А віряни вшановують пам’ять мученика Феодота і семи святих дів.

День резервіста України

18 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
колаж: Донецька ОВА

В Україні щороку 18 травня відзначається День резервіста. Свято встановлене 19 квітня 2019 року президентом України Петром Порошенком, ураховуючи важливу роль резервістів у справі захисту вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, їх готовність у будь-який час стати до лав Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій та зміцнення патріотичного духу у суспільстві.

День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримськотатарського народу

18 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
колаж: Ізмаїльська районна державна адміністрація

Щорічно 18 травня Україна відзначає важливу дату – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримськотатарського народу. Першу пам’ятну подію встановлено 12 листопада 2015 року, а другу – 16 травня 2014 року. Радянська влада роками звинувачувала кримських татар у дезертирстві, хоча не мала тому доказів. Так, начебто за державну зраду, Йосип Сталін наказав депортувати корінне населення Криму на схід. За радянських часів було депортовано приблизно 200 тисяч корінних жителів Криму, унаслідок чого приблизно 30 тисяч загинули.

Всесвітній день скрипки

18 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото: Pixabay

Всесвітній день скрипк припадає щороку на третю суботу травня. Свято є свідченням незмінної привабливості скрипки та її здатності захоплювати авдиторію своїми унікальними мелодіями, яскравими звуками та багатою музичною спадщиною.

Яке релігійне свято

За новим стилем, 18 травня у православній церкві вшановують пам’ять Федота Вівсяника та Семи дів-мучениць, які постраждали за віру в Хориста в IV столітті. Страждання дів були описані у працях мученика Федота – родича одного із загиблих.

До речі, Федота на Русі вважали помічником весни, примовляючи: «Прийде Федот – останній дуб лист розгорне». Якщо на Федота дуб розгортав листя, то вважали, що врожай буде багатим. Також намагалися саме 31 травня посіяти льон, примовляючи: «Сіють льон у семи Оленя».

Інші назви свята: «Вівсяник», «Житник», «Сім дів».

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Традиції та обряди

На Федота Вівсяника люди спостерігають за дубом і визначають, яким буде урожай хліба.

Молоді приходять до дуба і тричі, тримаючись за руки, обходять його колом. Вважається, що після такого обряду їх союз буде таким же вічним і незламним, як це дерево.

У цей день люди лікують біль у спині за допомогою спеціальної змови. Вони вимовляють її над зрізаною гілочкою осики. У народі вірять: той, хто зробить все правильно, ніколи не згадає про болі в спині і попереку.

Народні прикмети

  • Птахи перестали щебетати – чекай грозу та дощ
  • Розсада вбирає багато води – прикмета до того, що буде сухою покіс. Якщо, навпаки, грунт не вбирає в себе воду, то влітку буде багато дощів
  • Негода у цей день – буде урожай хліба
  • Гусак 18 травня в сухому місці чепуриться – скоро настануть холоди. Якщо ж він чистить пір’ячко у воді, то буде тепла погода
  • Йде дощ з перервами – чекай погіршення погоди
  • Великі хмари рухаються з Півдня на Північ – буде дощ найближчим часом
  • Кішка траву їсть – прикмета, яка повідомляє, що скоро піде дощ
  • В полях багато хвоща – зберете багатий урожай вівса.

Чого не варто робити

  • Категорично не можна рубати дерева, адже у цей день дякують Феодоту, котрий беріг дерева та вівсяні культури.
  • Не можна надміру веселитися.
  • Не рекомендується сваритися: сварка буде затяжною.

Пам'ятні дати 18 травня

  • 1917 – у Києві розпочався I Всеукраїнський військовий з'їзд.
  • 1920 – Всеукраїнська православна Церковна рада проголосила Українську православну церкву автокефальною.
  • 1949 – відкрито перший у Нью-Йорку вертолітний майданчик.
  • 1953 – американська льотчиця Жаклін Кокран стала першою у світі жінкою, яка подолала на літаку звуковий бар'єр.
  • 1974 – Індія стала шостою державою, яка отримала атомну зброю.
  • 1980 – відкрито Івано-Франківський художній музей.
  • 1990 – у Франції встановлено рекорд швидкості поїздів (515,3 км/год).
  • 1997 – ірландка Бріджит Діррен отримала диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 років (світовий рекорд).
  • 1999 – уряд Канади після тривалих дискусій заявив, що він не регулюватиме і не контролюватиме Інтернет у країні.
  • 2005 – ратифікацією Оттавської конвенції Україна остаточно зобов'язалася позбутися п'ятого найбільшого арсеналу протипіхотних мін у світі.

Іменини

У суботу 18 травня іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Ісаак, Лев, Макар, Михайло, Павло, Петро, Семен, Федот, Юліан, Юлія, Олександра, Клавдія, Христина, Матрона, Фаїна.

Теги: свято свята традиції кримські татари геноцид

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