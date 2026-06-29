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На Київщину насувається гроза: синоптики попереджають про загрозу для енергосистеми

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщину насувається гроза: синоптики попереджають про загрозу для енергосистеми
У Києві та області оголошено І (жовтий) рівень небезпечності
фото: glavcom.ua

Усі комунальні служби столиці переведені в режим готовності для ліквідації наслідків негоди

У найближчі дві години з утриманням до кінця доби 29 червня у Києві та Київській області очікуються грози. Через негоду оголошено І (жовтий) рівень небезпечності, а погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційні попередження Українського гідрометеорологічного центру та КМДА.

Міська влада та синоптики закликають жителів регіону бути максимально уважними. Під час сильної грози рекомендується уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області
Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Усі комунальні служби столиці переведені в режим готовності для ліквідації наслідків негоди. У КМДА нагадують номери телефонів, за якими кияни можуть звернутися по допомогу:

  • Підтоплення доріг чи тротуарів: диспетчерська КК «Київавтодор» – (044) 284-74-19.
  • Повалені дерева або зламані гілки: аварійна служба КО «Київзеленбуд» – (044) 272-40-18.
  • Загроза життю через падіння конструкцій чи дерев: рятувальники – 101 або КАРС (Київська служба порятунку) – (044) 430-37-13.
  • Травмування людей: екстрена швидка допомога – 103.
  • Збої в роботі світлофорів чи пошкодження знаків: Центр організації дорожнього руху (ЦОДР) – (050) 387-35-42.

Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, в Україні невелика хмарність, в деяких областях сильна спека. В Україні невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 29-34°, в більшості районів Правобережжя сильна спека 35-38°, на сході країни вночі 14-19°, вдень 25-30°.

Раніше «Главком» публікував актуальний щоденний прогноз погоди на тиждень за регіонами.

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Теги: Київ погода

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