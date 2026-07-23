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Яке релігійне свято відзначається 24 липня 2026: традиції та молитва

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Яке релігійне свято відзначається 24 липня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 24 липня в церковному календарі – День пам'яті святих страстотерпців Бориса і Гліба, перших канонізованих святих Київської Русі

24 липня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святих благовірних князів-страстотерпців Бориса і Гліба – братів, які відмовилися від збройної боротьби за владу та свідомо прийняли мученицьку смерть. Це одне з найперших і найбільш шанованих суто українських церковних свят.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 24 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святих страстотерпців Бориса і Гліба

Яке релігійне свято відзначається 24 липня 2026: традиції та молитва фото 1

Борис і Гліб були молодшими синами святого рівноапостольного князя Володимира Великого. У хрещенні вони отримали імена Роман і Давид. Народившись незадовго до хрещення Київської Русі, брати були виховані у глибокому християнському благочесті: читали Святе Письмо, наслідували євангельські заповіді й не прагнули мирської влади.

Після смерті батька у 1015 році між його синами спалахнула боротьба за київський стіл. Старший брат Святополк вирішив усунути конкурентів і підіслав найманців убити Бориса. Коли Борис дізнався про підступ, він відмовився озброїтися проти брата, щоб не стати причиною нової братовбивчої війни, – і мирно прийняв смерть 24 липня 1015 року на березі річки Альти. Невдовзі того самого року загинув і Гліб – найманці наздогнали його на річці Смядині поблизу Смоленська.

Брати стали першими святими Київської Русі, яких церква канонізувала до лику мучеників-страстотерпців. Суть їхнього подвигу – не у фізичних стражданнях, а у свідомій відмові від насильства і смиренному прийнятті смерті заради збереження братолюбства і миру. Їхній образ і сьогодні залишається символом жертовності та єдності. 

Молитва дня

До святих Бориса і Гліба звертаються з молитвами про мир в Україні, припинення ворожнечі та захист від збройних конфліктів.

О, святі страстотерпці, преславні мученики Борисе і Глібе! Ви від юності Христа всією душею полюбили, чистоту, лагідність і братолюбство зберегли, і мужньо протистояли підступності та міжусобній ворожнечі.

Погляньте з небесної слави на нас, що молитовно до вас припадають, і на нашу рідну землю українську. Благаємо вас, виблагайте у Всемилостивого Бога прощення гріхів наших, єдність та міцну віру для нашого народу. Погасіть усяку ворожнечу, заздрість і чвари між братами, захистіть нас від міжусобної брані та нападів чужинців.

Своїм заступництвом захистіть усіх, хто страждає, утихомирте серця тих, хто чинить зло, і подаруйте землі нашій довгоочікуваний справедливий мир і благословення.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав назву Борис-Гліб Паликопа – селяни боялися гроз і блискавок, які могли спалити скопиці сіна. Традиційно в цей час збирали лісові ягоди – чорницю та малину, які вважалися особливо цілющими саме 24 липня.

  • Дощ цього дня – до багатого врожаю хліба.
  • Гроза без дощу – погода невдовзі покращиться.
  • Багато павутиння в повітрі – попереду тривала суха погода.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 24 липня не можна виходити на жатву та заготовляти сіно – вірили, що блискавка може підпалити копиці. Суворо не радили сваритися з рідними, згадувати старі образи та лихословити. Вважалося негожим скаржитися на долю, а також рубати дерева – це могло принести хворобу і нещастя в дім.

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Теги: релігія церква свята православна церква традиції свято

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