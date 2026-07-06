Окупований Крим занурився у темряву: дрони атакували ТЕС і аеродром

Через удар по енергетичній інфраструктурі за межами Севастополя місто тимчасово залишилося без електропостачання

Без електрики лишились Ялта, Бахчисарай і частина Сімферополя, є повідомлення про удари по військовому аеродрому

Уночі проти 6 липня тимчасово окупований Крим накрила масована атака безпілотників – без електропостачання лишилися одразу кілька міст півострова, зокрема Севастополь, Ялта та Бахчисарай. Про це пише «Главком» з посиланням на моніторинговий канал «Кримський вітер» та заяву очільника окупаційної адміністрації Севастополя Михайла Развожаєва.

Севастополь – без світла

Развожаєв повідомив, що через атаку на енергетичну інфраструктуру за межами Севастополя місто тимчасово залишилося без електропостачання. За його словами, на об'єктах ввели особливий режим, соціальні об'єкти перейшли на резервні схеми живлення, а фахівці «роблять усе можливе», щоб відновити світло.

За даними моніторингового каналу, без електроенергії лишилася більша частина Севастополя, світло також моргало в Керчі.

Блекаути по всьому півострову

Як повідомляють місцеві пабліки, світло зникло також у Ялті – повністю, у Бахчисараї – з 00:45, та в частині Сімферопольського району. Майже весь Сімферополь тимчасово залишився без електрики, у Феодосії світло моргало, а в Джанкої та районі фіксували перепади напруги. Моніторинги повідомляють, що енергосистема Криму розбалансована.

скрін: соцмережі

Удари по військовому аеродрому і енергооб'єктах

О 00:43 зафіксували щонайменше два влучання по аеродрому гарнізону Гвардійське – цьому передувала стрілянина і серія з 5–7 потужних вибухів. Останній гучний вибух на момент публікації монітори фіксували о 01:14.

карта: Кримський Вітер

Крім того, повідомляється про вибухи в районі Білогірська, стрілянину поблизу Тавричеської ТЕС у Строгонівці та повторні прольоти дронів у бік цієї ж станції – за деякими даними, безпілотникам не вдалося влучити. Місцеві повідомляють про задимлення в районі станції та характерний запах горілої проводки, подібний до того, що фіксували під час попереднього удару.

Дрони також фіксували в напрямку Сімферопольської ТЕЦ і Балаклавської ТЕС, де чути стрілянину. Під ранок вибухи й стрілянина неодноразово поновлювалися – зокрема в районі Мазанки, над Сімферополем та в Керчі, де вибухи тривали понад 20 хвилин.

Інформація про наслідки атаки наразі уточнюється.

Нагадаємо, Тавричеську ТЕС уже атакували 21 червня – тоді станція отримала пошкодження. Раніше NYT писало, що Україна перетворює Крим на «гігантську логістичну мишоловку», системно виснажуючи тилову інфраструктуру півострова.