Грози та жовтий рівень небезпеки: які області накриє негода 24 липня

На Житомирщині та Вінниччині оголошено жовтий рівень небезпеки

У п'ятницю, 24 липня, у Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози. Через небезпечні метеорологічні явища синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укргідрометцентр.

Також грози прогнозують у західних областях України. Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також ускладнити рух транспорту.

Мешканців закликають бути обережними, стежити за прогнозами погоди та за можливості уникати перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач під час негоди.

До слова, наступного тижня в Україні очікується підвищення температури повітря.

Водночас синоптикиня Наталка Діденко додала, що спекотну погоду варто очікувати наступного тижня. «Кому холодно, треба трохи почекати – з наступного тижня в Україні повсюди буде спекотно», – зазначила вона.