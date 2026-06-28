Чому на кордоні з Польщею довжелезні черги? Пояснення Держприкордонслужби

Понад 260 автівок чекають на пропускному пункті «Краківець»

Уже кілька днів поспіль на вʼїзд до України з Польщі стоять довгі черги, люди чекають на спеці понад 12 годин. Як інформує «Главком» із посиланням на «РБК-Україна», речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко пояснив це явище збільшенням пасажиропотоку у вихідні дні.

Мережею активно ширяться відео з польсько-українського кордону. Люди стоять понад 12 годин у чергах на вʼїзд з Польщі в Україну. Зараз понад 260 автівок чекають на пропускному пункті «Краківець».

За словами Демченка, черги як з українського боку, так і на території суміжних країн формуються від збільшення пасажиропотоку.

❗️Понад 12 годин при 40-градусній спеці стоять люди в чергах на вʼїзд до України з Польщі



Понад 260 (!) автівок з самого ранку чекають на ПП «Краківець». pic.twitter.com/YOjHlUh0c6 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 28, 2026

«На вихідні пасажиропотік ще більше зростає навіть у порівнянні з будніми днями. За вчора мали найвищий показник перетину кордону в червні – 141 тисяча громадян, при цьому невеличка перевага йшла на в’їзд в Україну», – зазначив речник Держприкордонслужби.

Раніше Держприкордонслужба попереджала: з початком літнього туристичного сезону у пунктах пропуску західного кордону спостерігається зростання пасажиропотоку. Найбільше навантаження в літній період припадає на пункти пропуску «Устилуг», «Рава-Руська», «Краківець», «Шегині», «Ужгород», «Чоп (Тиса)», «Лужанка» та «Порубне». Водночас для швидшого перетину кордону прикордонники радять обирати менш завантажені пункти пропуску: «Угринів», «Нижанковичі», «Смільниця», «Малий Березний», «Дзвінкове», «Косино», «Красноїльськ», «Дяківці», «Кельменці» та «Сокиряни».

Нагадаємо, на українсько-румунському кордоні відкрили додатковий маршрут для туристичних автобусів. Рішення ухвалили через суттєве збільшення пасажиропотоку в літній період та зростання навантаження на пункти пропуску Чернівецької області.

До слова, Україна продовжує модернізацію прикордонної інфраструктури на українсько-молдовському напрямку. В Одеській області завершено оновлення чотирьох пунктів пропуску, а також збудовано сучасну сервісну зону для відпочинку водіїв поблизу КПП «Рені – Джюрджюлешть»