Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чому на кордоні з Польщею довжелезні черги? Пояснення Держприкордонслужби

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Чому на кордоні з Польщею довжелезні черги? Пояснення Держприкордонслужби
За 27 червня польсько-український кордон перетнула 141 тисяча громадян
скриншот відео з соцмереж

Понад 260 автівок чекають на пропускному пункті «Краківець»

Уже кілька днів поспіль на вʼїзд до України з Польщі стоять довгі черги, люди чекають на спеці понад 12 годин. Як інформує «Главком» із посиланням на «РБК-Україна», речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко пояснив це явище збільшенням пасажиропотоку у вихідні дні.

Мережею активно ширяться відео з польсько-українського кордону. Люди стоять понад 12 годин у чергах на вʼїзд з Польщі в Україну. Зараз понад 260 автівок чекають на пропускному пункті «Краківець».

За словами Демченка, черги як з українського боку, так і на території суміжних країн формуються від збільшення пасажиропотоку.

«На вихідні пасажиропотік ще більше зростає навіть у порівнянні з будніми днями. За вчора мали найвищий показник перетину кордону в червні – 141 тисяча громадян, при цьому невеличка перевага йшла на в’їзд в Україну», – зазначив речник Держприкордонслужби.

Раніше Держприкордонслужба попереджала: з початком літнього туристичного сезону у пунктах пропуску західного кордону спостерігається зростання пасажиропотоку. Найбільше навантаження в літній період припадає на пункти пропуску «Устилуг», «Рава-Руська», «Краківець», «Шегині», «Ужгород», «Чоп (Тиса)», «Лужанка» та «Порубне». Водночас для швидшого перетину кордону прикордонники радять обирати менш завантажені пункти пропуску: «Угринів», «Нижанковичі», «Смільниця», «Малий Березний», «Дзвінкове», «Косино», «Красноїльськ», «Дяківці», «Кельменці» та «Сокиряни».

Нагадаємо, на українсько-румунському кордоні відкрили додатковий маршрут для туристичних автобусів. Рішення ухвалили через суттєве збільшення пасажиропотоку в літній період та зростання навантаження на пункти пропуску Чернівецької області.

До слова, Україна продовжує модернізацію прикордонної інфраструктури на українсько-молдовському напрямку. В Одеській області завершено оновлення чотирьох пунктів пропуску, а також збудовано сучасну сервісну зону для відпочинку водіїв поблизу КПП «Рені – Джюрджюлешть»

Читайте також:

Теги: кордон Держприкордонслужба Польща черга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навроцький планує позбавити Зеленського Ордена Білого Орла
Навроцький проти ордена Зеленського: як має діяти Україна
30 травня, 12:12
Чому Варшава побачила УПА лише у 2025 році?
Кого вшановує сучасна Польща
16 червня, 18:15
Міністр також зауважив, що і Україна, і Польща пройшли складний шлях до незалежності
Підрозділ на честь УПА. Сибіга пояснив рішення Зеленського та звернувся до поляків
3 червня, 10:25
Вільнюс хоче мати танки, дивізію для наступальних дій та значно збільшити армію
Литва поблизу російського кордону розпочала навчання добровольчих сил
8 червня, 18:03
Китайські компанії зобов'язані співпрацювати з державними спецслужбами на їхній запит
Радник Міноборони попередив про загрозу китайських безперебійників
9 червня, 02:07
91-річний експолітик, батько якого був воїном УПА, впевнений: сучасна польська нація не позбулася успадкованого менталітету окупантів
Чому Польща свариться з Україною? Екснардеп і син воїна УПА пояснив причину
17 червня, 09:33
Затриманий за підозрою у вбивстві російського художника
Польські спецслужби затримали підозрюваного у вбивстві антипутінського художника
18 червня, 12:18
Поліцейські встановили та затримали чотирьох викрадачів
Викрадення двох українців у Вроцлаві: правоохоронці затримали зловмисників
11 червня, 12:52
Сікорський вважає, що Президент Польщі позбавив себе можливості вести діалог із Зеленським
Глава МЗС Польщі розкритикував Навроцького за скандал з орденом
Вчора, 01:55

Суспільство

У Рівному пара зайнялась сексом на дитячому майданчику: усе закінчилось несподівано
У Рівному пара зайнялась сексом на дитячому майданчику: усе закінчилось несподівано
Під прапором Ліберії. Українець вигадав спосіб незаконного перетину держкордону
Під прапором Ліберії. Українець вигадав спосіб незаконного перетину держкордону
Буданов привітав українців з Днем Конституції
Буданов привітав українців з Днем Конституції
Чому на кордоні з Польщею довжелезні черги? Пояснення Держприкордонслужби
Чому на кордоні з Польщею довжелезні черги? Пояснення Держприкордонслужби
Стояв на захисті України з 2023 року. Згадаймо Олексія Голікова
Стояв на захисті України з 2023 року. Згадаймо Олексія Голікова
День Конституції України: історія свята, цікаві факти та привітання
День Конституції України: історія свята, цікаві факти та привітання

Новини

В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua