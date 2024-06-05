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Грози і дощі: прогноз погоди на 5 червня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Грози і дощі: прогноз погоди на 5 червня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Вдень подекуди можливі град та шквали 15-20 м/с

5 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. У низці областей пройдуть дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У середу очікуються короткочасні дощі, грози, вдень в більшості районів Лівобережжя подекуди град та шквали 15-20 м/с, лише вночі на південному сході, вдень на півдні без опадів.

Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 13-18° тепла. У південно-східній частині до 22°. На високогір'ї Карпат вночі очікується 8-13°, вдень – 15-20°.

Вдень у західних, північних та Вінницькій областях температура сягатиме 21-26°. На решті території 27-32°, в Криму до 35°.

Грози і дощі: прогноз погоди на 5 червня фото 1

На Київщині хмарно з проясненнями. Очікується короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 13-18° тепла вночі та 21-26° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла вночі та 24-26° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр гроза погода

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