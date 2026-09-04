Вибори старости у Макарівській громаді обернулися скандалом: деталі

У Макарівській громаді депутати відмовилися призначити старосту Колонщинського округу, кандидатуру якого селищний голова подав без обговорення з мешканцями

У Макарівській селищній громаді Київської області депутати не підтримали кандидатуру 65-річного Григорія Немиржицького на посаду старости Колонщинського старостинського округу (сіл Колонщина, Березівка, Мар’янівка та Миколаївка). Про це «Главкому» розповів місцевий активіст Сергій Красуля за результатами сьогоднішнього засідання сесії.

За його словами, єдиною, хто підтримав призначення Немиржицького, стала керуюча справами виконкому Наталія Бурнашева, яка головувала на засіданні через перебування селищного голови Вадима Токаря на лікарняному. Усі інші депутати після виступів представників громади утрималися або проголосували проти, відправивши питання на доопрацювання.

Штурм сесії та тривога

Як зазначають місцеві мешканці, про проведення сесії громаді офіційно не повідомляли, а дізнатися про засідання вдалося випадково. Перед початком розгляду питання в раді оголосили повітряну тривогу, після чого представників громади намагалися вивести з залу до укриття.

«Під час тривоги в укриття спустилася лише одна співробітниця. Жоден депутат і головуюча приміщення не залишили й продовжили засідання. Ми домоглися, аби троє представників громади залишилися в залі та озвучили позицію людей», – розповів Сергій Красуля.

Конфлікт довкола кандидатури

Обурення мешканців викликало те, що на посаду старости висунули людину, яка не проживає на території округу та не обізнана з нагальними проблемами сіл.

Попередня староста округу, за словами Красулі, залишила посаду під тиском громади після того, як у травні блокувала збори щодо переходу місцевої парафії до ПЦУ та підписала протокол зборів УПЦ МП за участі близько 20 осіб, тоді як за перехід проголосували понад 300 жителів.

Громада наполягає на призначенні старости з-поміж місцевих жителів і пропонує, зокрема, кандидатури ветерана ГУР Юрія Боровця, директорки місцевого ліцею, фельдшерки або інших місцевих активістів.

Позиція селищної ради

У Макарівській селищній раді із закидами активістів не погоджуються Керуюча справами виконавчого комітету Наталія Бурнашева, з якою «Главком» поспілкувався перед початком сесії, пояснила, що процедура висунення кандидатури повністю відповідає чинному законодавству.

«Висування кандидатури на посаду старости згідно чинного законодавства – це виключно компетенція голови. В період військового стану немає процедури погодження з мешканцями громади. Голова висуває кандидатуру, якщо депутати голосують, кандидатура старости затверджена. Якщо депутати два рази не голосують одну й ту саму кандидатуру, голова має запропонувати іншу», – підкреслила Наталія Бурнашева.

Відповідаючи на закиди щодо 65-річного віку кандидата, у виконкомі зазначили, що законодавство не встановлює жодних граничних обмежень.

«Ніяких порушень щодо цього немає. З огляду на мій досвід, буває людина в 65 років набагато краще виконує свої обов'язки, набагато компетентніша і набагато креативніша, ніж людина в 30 років», – зауважила посадовиця.

У селищній раді також заперечують закиди щодо необізнаності Григорія Немиржицького з проблемами сіл.

«Кандидат багато років працював на посаді начальника управління соціального захисту на території всієї громади. І він, як ніхто, обізнаний з проблемами громади», – наголосила керуюча справами.

Щодо закидів про проведення публічних обговорень під час війни Бурнашева зазначила: «Обговорення зараз немає. Там були внесені зміни. А влаштовувати якісь онлайн-мітинги – це ні про що, це просто балаган».

За словами посадовиці, у громаді є окрема група активістів, чиї дії часто ускладнюють роботу виконкому через численні звернення сумнівної юридичної сили.

«Є певна група, яким все неугодне, у них є своє бачення. Вони думають, що зараз подадуть свою кандидатуру у старости і так воно проголосується. Але староста – це не про те «хочу чи не хочу» , це щоденна рутинна робота, державна служба. Ми кожен день даємо відповіді на всякі запити, які займають безліч часу. Причому ці запити позиціонуються як колективні, а коли відкриваєш листок із підписами – вони йдуть окремим аркушем без заголовка, до якого питання це стосується, і видно, що підписи просто як картинки скопійовані. Ми їх розглядаємо по суті, але як звичайні звернення громадаян», – резюмувала Наталія Бурнашева.

Нагадаємо, у селі Колонщина на Київщині громада проголосувала за перехід найбільшої місцевої церкви Святого Іоана Богослова з Московського патріархату до Православної церкви України. У будинку культури зібралися понад 500 громадян, які одноголосно підтримали це рішення. Історія храму триває з 2007 року, коли Патріарх Філарет освятив фундамент під його будівництво. Проте вже у 2009 році місцева влада передала новозбудовану церкву у власність Московського патріархату. Настоятель, за словами селян, був прихильником Росії і відмовлявся віддавати шану загиблим українським воїнам. Тож вірячи вирішили повернути храм у лоно ПЦУ.