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Апеляційна палата ВАКС підтвердила вирок ексголові Тернопільської облради

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Апеляційна палата ВАКС підтвердила вирок ексголові Тернопільської облради
Колишнього голову Тернопільської обласної ради Головка визнано винуватим у вчиненні злочину
фото: «Суспільне»

Головку призначено покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін покарання колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

«Його викрили у червні 2023 року на проханні надати та одержанні понад 600 тис. грн неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера. Ці кошти посадовець вимагав за узгодження та включення в перелік об’єктів, які потребують фінансування за бюджетні кошти, виконаних робіт з капітального ремонту дороги місцевого значення, а також подальше підписання актів виконаних робіт комунальним підприємством Тернопільської обласної ради», – йдеться у повідомленні.

Вироком ВАКС від 18 червня 2025 року колишнього голову Тернопільської обласної ради визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України. Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу захисту та виключила з обвинувачення частину щодо ч. 1 ст. 263 КК України (зберігання 20 патронів). В іншій частині вирок ВАКС залишено без змін.

САП зазначає, що таким чином, Головка остаточно визнано винуватим у вчиненні злочину. Йому призначено покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

«Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців. На виконання вироку ВАКС та ухвали АП ВАКС обвинуваченого взято під варту в залі суду», – додається у повідомленні.

Як відомо, у Вищому антикорупційному суді розглядалася кримінальна справа щодо обвинувачення Михайла Головка в хабарництві. Слідство вважало, що Головко разом ще з двома колишніми заступниками керівника Тернопільської ОВА вимагали від власника приватного підприємства 1,8 млн грн. Посадовець отримав з цієї суми 612 тис. грн хабаря. У цій справі Головка засуджено до дев’яти років тюрми з конфіскацією майна.

23 червня 2025 року за ексголову Тернопільської облради Михайла Головка було внесено 15 млн грн застави. Саме такий запобіжний захід обрав суд до моменту, коли вирок набуде чинності.

Згодом у жовтні 2025 року Вищий антикорупційний суд визнав винуватим колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка у недостовірному декларуванні і призначив йому штраф із забороною обіймати деякі посади.

Теги: Вищий антикорупційний суд корупція в Україні САП

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