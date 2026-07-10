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Корупція у Держприкордонслужбі: ще один посадовець отримав підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Корупція у Держприкордонслужбі: ще один посадовець отримав підозру
За даними слідства, у 2023-2024 роках посадовець набув активів на понад 11 млн грн
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Підозрюваний нині обіймає посаду заступника начальника Східного регіонального управління ДПСУ

НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Західного регіонального управління ДПСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

Зазначається, що підозрюваний нині обіймає посаду заступника начальника Східного регіонального управління ДПСУ.

«За даними слідства, у 2023-2024 роках він набув активів на понад 11 млн грн, законність походження яких не підтверджується доказами. Частину цих коштів, за версією слідства, використано на придбання автомобіля Toyota RAV4. Решту готівки детективи НАБУ виявили під час обшуку за місцем проживання посадовця», – йдеться у повідомленні.

Дії особи кваліфіковано за ст. 368-5 КК України.

Також січні 2026 року НАБУ і САП викрили групу осіб на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявили про викриття масштабної корупційної схеми в Державній прикордонній службі України. Колишні та чинні високопосадовці відомства роками сприяли незаконному переправленню цигарок до ЄС, використовуючи для цього автомобілі з підробленими дипломатичними номерами та залучали родичів українських дипломатів.

Згодом слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишніх топпосадовців Державної прикордонної служби України. Їх підозрюють у систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону. Йдеться про ексглаву ДПСУ Сергія Дейнека та ексначальника відділу прикордонної служби «Соломоново» Олександра Марущака.

Зауважимо, у лютому 2026 року за екскерівника Держприкордонслужби Сергія Дейнека, підозрюваного в причетності до контрабанди цигарок, було внесено заставу 10 млн грн. 

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Теги: Держприкордонслужба корупція в Україні САП

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