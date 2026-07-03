ВАКС відмовив Тимошенко у передачі її справи до іншого суду

Тимошенко подала клопотання про передачу її справи до Київського апеляційного суду

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовила у задоволенні клопотання керівниці фракції Верховної Ради «Батьківщина» Юлії Тимошенко щодо передачі її кримінального провадження до іншого суду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Transparency International Ukraine.

Перед тим, 16 червня, під час підготовчого засідання, Тимошенко подала клопотання в Апеляційну палату ВАКС про передачу її справи до Київського апеляційного суду.

Захист Тимошенко зазначив, що суддя брав участь у розгляді питання щодо звернення до голови Верховної Ради стосовно діяльності Тимчасової слідчої комісії (ТСК) під керівництвом народного депутата Сергія Власенка, а тому може бути упередженим. Сама Тимошенко додала, що нинішній голова Апеляційної палати ВАКС свого часу голосував на зборах суддів за видалення інформації, оприлюдненої Сергієм Власенком, яку згодом суд визнав недостовірною.

Суддя заперечив, зауваживши, що на той момент не виконував повноважень голови Апеляційної палати ВАКС. Прокурор заперечив проти відводу. Апеляція ВАКС відмовила у передачі справи Тимошенко до іншого суду.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ направили до суду обвинувальний акт стосовно керівниці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у справі про надання неправомірної вигоди народним депутатам.

У прокуратурі стверджують, що Тимошенко викрили у січні 2026 року на начебто пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. За версією слідства, після того як НАБУ і САП у грудні 2025 року викрили схему із хабарями депутатам за голосування у Верховній Раді, обвинувачена нібито почала вести переговори з окремими парламентарями. Слідство вважає, що йшлося про створення системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Як відомо, Юлія Тимошенко від початку справи відкидає будь-які звинувачення на свою адресу та називає справу проти себе політичним переслідуванням. Захист лідерки «Батьківщини» домігся рішень Вищого антикорупційного суду про скасування раніше встановлених обмежень, зокрема Юлії Тимошенко дозволено виїжджати за кордон для політичної та парламентської діяльності. Справа лідерки «Батьківщини» також перебуває під моніторингом міжнародних і європейських правозахисних організацій. Делегати Парламентської асамблеї Ради Європи вже виступили проти переслідування Юлії Тимошенко, закликавши забезпечити чесне розслідування справи. Вони вказали на ігнорування практики Європейського суду з прав людини, а також висловили занепокоєння через можливий монтаж аудіозапису розмови та наголосили на необхідності проведення незалежного аналізу. Представники Європарламенту також були здивовані тим, що слідство не надало захисникам Тимошенко доступу до аудіофайлу записаної розмови для проведення незалежної експертизи.