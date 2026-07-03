«Кришування» кол-центрів. Нардепу Тищенку обрано запобіжний захід

Прокуратура просила про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 19 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав для народного депутата Миколи Тищенка запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляція засідання ВАКС.

Суд також зобов’язав Тищенка прибувати до прокурорів і суду за першою вимогою, повідомляти про зміну місць проживання та роботи, утримуватися від спілкування зі свідками у справі, здати на зберігання закордонні паспорти і носити електронний засіб контролю.

Під час судового засідання спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просила ВАКС обрати для Тищенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 19 млн грн. На думку САП, є ризик переховування підозрюваного, впливу на слідство та свідків, а також його виїзду за кордон.

Тищенко у суді заявив, що жодних хабарів від згаданої слідством особи він не отримував і не просив. Його адвокат назвав підозру необґрунтованою. Захист наполягав на мʼякшому запобіжному заході, зокрема, у вигляді порук.

Про бажання взяти на поруки Тищенка вже оголосили четверо народних депутатів, але суд їм відмовив.

Нагадаємо, 29 червня НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату Миколі Тищенку у проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації. За версією слідства, у серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих кол-центрів, попросив в особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад $1 млн неправомірної вигоди. За це він обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних «кол-центрів» в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі інших. Втім, неправомірної вигоди він не отримав.

До слова, Микола Тищенко є фігурантом ще однієї кримінальної справи, про незаконне позбавлення волі колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міноборони Дмитра Мазохи.

Як повідомлялося, у травні Шевченківський районний суд Дніпра продовжив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку та колишньому поліцейському Богдану Писаренку.