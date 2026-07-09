СБУ викрила на хабарі заступника голови Одеської облради

За матеріалами справи, за гроші посадовець обіцяв бізнесмену безперешкодне оформлення дозвільних документів на будівництво котеджного містечка

Служба безпеки викрила одного із заступників голови Одеської обласної ради, який підозрюється у вимаганні $50 тис. від місцевого підприємця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, йдеться про Олега Радковського (посадова особа ІІ категорії посад в органах місцевого самоврядування, голова Одеської обласної організації партії ВО «Батьківщина»).

«За матеріалами справи, за гроші посадовець обіцяв бізнесмену безперешкодне оформлення дозвільних документів на будівництво котеджного містечка поблизу портового міста. У разі відмови платити – забудовнику погрожували штучним затягуванням із підготовкою документів», – йдеться у повідомленні.

СБУ наголошує, що для реалізації «схеми» фігурант залучив секретаря однієї із селищних рад Одеського району та керівницю інжинірингової компанії.

Співробітники Служби безпеки задокументували злочини фігурантів і затримали їх після одержання першої частини хабаря у розмірі $10 тис. Під час обшуків в оселях затриманих виявлено документи та інші речові докази оборудки.

Наразі заступнику голови облради повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми.

До слова, столичні правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у вимаганні та погрозах фізичної розправи. За даними слідства, фігурант через ревнощі до дружини, яка раніше працювала у потерпілого, вимагав $30 тис., погрожуючи йому вбивством та поширенням у соцмережах негативної інформації про нього та його фірму.