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Експертка порадила у жовтні зробити запаси найпопулярнішого овоча

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Експертка порадила у жовтні зробити запаси найпопулярнішого овоча
Дефіциту картоплі в Україні цього року не очікується, але ситуація нестабільна
фото: glavcom.ua

Фахівчиня не прогнозує фізичного дефіциту картоплі, однак узимку продукція може подорожчати

Українцям, які мають можливість правильно зберігати картоплю, варто зробити запас на зиму, однак купувати її зараз експертка не радить. Найкращим періодом для закупівлі вона називає жовтень, коли на ринок вийде основний обсяг просушеної картоплі пізніх сортів. Про це в коментарі «Главкому» заявила кандидатка сільськогосподарських наук, заступниця директора з наукової роботи Інституту картоплярства НААН Тетяна Олійник.

За її словами, фізичного дефіциту картоплі в Україні цього року не очікується. Внутрішній попит значною мірою забезпечується продукцією приватних господарств, де люди вирощують овочі для власних потреб. Крім того, на українському ринку присутня імпортна картопля.

«Такого фізичного дефіциту не буде. Внутрішній наш попит покривається за рахунок приватного сектору. Багато людей все-таки вирощують у приватному секторі», – зазначила Олійник.Водночас експертка вважає, що за можливості зберігати картоплю запас на зиму зробити варто. Одним із факторів вона називає невизначеність щодо майбутньої зими та загальної економічної ситуації.

За словами Олійник, поспішати із закупівлею зараз не варто. Оптимальним періодом вона вважає жовтень – після того, як мине перша хвиля осіннього подорожчання.«Робити такий запас краще у жовтні, коли ця перша хвиля осіннього подорожчання спаде і на ринок уже вийде весь обсяг просушеної картоплі пізньої групи стиглості. Тоді й варто купувати», – пояснила експертка.

Водночас на зиму вона прогнозує подальше подорожчання картоплі. Раніше Олійник також зазначала, що після масового продажу ранніх сортів і виходу на ринок середньостиглої та пізньої картоплі закупівельні ціни восени можуть зрости приблизно на 25-30%.

Нагадаємо, що раніше український фермер викинув урожай помідорів та спричинив скандал у мережі.

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Теги: продукти ціни фермерство

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