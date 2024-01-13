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У «Голосі» розповіли, куди зникла Кіра Рудик і чи цікавиться Вакарчук життям фракції

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У «Голосі» розповіли, куди зникла Кіра Рудик і чи цікавиться Вакарчук життям фракції
Святослава Вакарчука станом на зараз життя фракції «Голос» взагалі не цікавить
фото з відкритих джерел

Усітнова: «Кіра Рудик дуже-дуже рідко за останніх півтора року з’являлася в парламенті»

Нардепка Кіра Рудик останні півтора року дуже рідко відвідує Раду, а Святослав Вакарчук взагалі не цікавиться життям фракції «Голос». Про це голова політичної сили Олександра Устінова заявила в інтерв’ю «Главкому».

«Кіра (Рудик) дуже-дуже рідко за останніх півтора року з’являється в парламенті. Нема в нас такого, бо війна якось більш-менш об’єднала. Всі розуміють, що в нас є інший ворог і ми маємо конструктивно працювати», – зазначила депутатка і додала, що Святослав Вакарчук не цікавиться життям фракції.

Устінова підкреслила, що у «Голосі» відсутній розподіл на тих, хто за Кіру Рудик, і тих, хто проти. Нардепка додала, що фракція намагається у 90% випадків голосувати одностайно, але кожен депутат може не голосувати з усіма, якщо має свою окрему думку.

До слова, композитор і в минулому народний депутат VI скликання Святослав Вакарчук став керівником партії «Голос», про створення якої було оголошено 16 травня 2019 року. Для презентації політичної сили він запросив українців прийти на Старокиївську гору, до оглядового майданчику біля Національного музеї історії України. 11 червня 2020 року Вакарчук заявив, що зареєстрував у Верховній Раді постанову про складання депутатських повноважень, а вже 19 червня того року вийшов з фракції партії «Голос».

Нагадаємо, під масштабного ракетного обстрілу Києва 2 січня постраждав будинок народної депутатки Кіри Рудик. Хвилею від ракетних атак пошкоджено її будинок, вибито вікна. 

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Теги: депутат Святослав Вакарчук партія Голос фракція Кіра Рудик Олександра Устінова

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