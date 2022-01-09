Чоловік прийшов до військкомату в Ізмаїлі з прапором СРСР і погрозами «дійти до Берліна»

Місцевий безробітний вирішив у такий спосіб влаштувати демонстрацію

В Ізмаїлі 44-річний місцевий житель прийшов до військкомату з прапором СРСР і погрозами «дійти до Берліна». Про це повідомляє «Думская».

За інформацією поліції, місцевий безробітний вирішив у такий спосіб влаштувати демонстрацію. Його не зупинило навіть те, що комуністична символіка в Україні заборонена.

Після розмови з чоловіком, його відпустили під особисте зобов'язання. Заборонений комуністичний прапор у нього забрали.

Поліцейські вирішують питання про внесення до бази справи за фактом використання символіки комуністичного режиму. Кримінальний кодекс передбачає до 5 років ув'язнення за таке порушення.

Правоохоронці мають справу з чоловіком не вперше. У відділку зазначили, що його кілька разів притягували до відповідальності. Переважно – до адміністративної, однак була й кримінальна справа. 44-річному жителю Ізмаїлу інкримінували зберігання наркотиків.

Раніше міський голова Хорола Полтавської області Сергій Волошин похизувався у Facebook світлинами з прапором військово-морського флоту СРСР, на якому зображено серп і молот.

До слова, Лукашенко оголосив день вторгнення СРСР у Польщу державним святом.