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    Чоловік прийшов до військкомату в Ізмаїлі з прапором СРСР і погрозами «дійти до Берліна»

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    Комуністична символіка заборонена в Україні - Чоловік прийшов до військкомату в Ізмаїлі з прапором СРСР і погрозами «дійти до Берліна»
    Комуністична символіка заборонена в Україні
    фото: Служби безпеки України

    Місцевий безробітний вирішив у такий спосіб влаштувати демонстрацію

    В Ізмаїлі 44-річний місцевий житель прийшов до військкомату з прапором СРСР і погрозами «дійти до Берліна». Про це повідомляє «Думская».

    За інформацією поліції, місцевий безробітний вирішив у такий спосіб влаштувати демонстрацію. Його не зупинило навіть те, що комуністична символіка в Україні заборонена.

    Після розмови з чоловіком, його відпустили під особисте зобов'язання. Заборонений комуністичний прапор у нього забрали.

    Поліцейські вирішують питання про внесення до бази справи за фактом використання символіки комуністичного режиму. Кримінальний кодекс передбачає до 5 років ув'язнення за таке порушення.

    Правоохоронці мають справу з чоловіком не вперше. У відділку зазначили, що його кілька разів притягували до відповідальності. Переважно – до адміністративної, однак була й кримінальна справа. 44-річному жителю Ізмаїлу інкримінували зберігання наркотиків.

    Раніше міський голова Хорола Полтавської області Сергій Волошин похизувався у Facebook світлинами з прапором військово-морського флоту СРСР, на якому зображено серп і молот.

    До слова, Лукашенко оголосив день вторгнення СРСР у Польщу державним святом.

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    Теги: День Перемоги прапор Молот СРСР чоловік
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    Чоловік прийшов до військкомату в Ізмаїлі з прапором СРСР і погрозами «дійти до Берліна»