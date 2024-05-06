Окупанти зруйнували будинок ректорки Харківського національного університету (відео)

Тетяна Кагановська поранень не зазнала

Унаслідок авіаударів по Шевченківському району Харкова на Великдень, 5 травня, зруйнований будинок ректорки Харківського національного університету імені Каразіна Тетяни Кагановської. Про це Кагановська повідомила у коментарі «Суспільному».

Сама ректорка поранень не зазнала.

Як зазначила Кагановська, коли РФ завдала удару, вона йшла додому.

«Я гуляла в Центральному парку. Коли стався вибух, підходила додому, була за сто метрів від будинку. Воно летіло всюди. Потім я зрозуміла, що на мене щось попало, але добре, що ніщо велике не долетіло», – зазначила Кагановська.

Кагановська повідомила, що її дім відновленню не підлягає

За її словами, у будинку під час удару поранень зазнав чоловік. «Чоловік, який був в нас у будинку, дістав перелом, але, на щастя, він живий. Надали допомогу, все нормально. Це людина, яка залишилася без житла на Північній Салтівці й жила з нами. Ми її забрали до себе. Я найбільше хвилювалася, щоб люди не загинули», – сказала Кагановська.

«Немає повністю стіни, немає даху. Я коли зайшла, все сипалося на голову. Поки що на перший погляд відновленню не підлягає, а далі будемо розуміти. Тому що там зараз прокуратура, вона робить висновки», – розказала ректорка університету.

Як повідомлялося, окупанти на Великдень вдарили по центру Харкова, є поранені.

Внаслідок удару по центральній частині міста в районі житлової забудови щонайменше п’ятеро людей зазнали поранень. За попередньою інформацією, також є пошкодження цивільної інфраструктури.