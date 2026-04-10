Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог атакував дронами Слов’янськ: є поранені

Лариса Голуб

google social img telegram social img facebook social img
Ворог не полишає спроби руйнувати українські міста
фото: Вадим Лях

Ворожі дрони зруйнували будинки у приватному секторі Слов'янська, є поранені

У ніч на 10 квітня російські окупаційні війська завдали удару по Слов’янську Донецької області. Ворог застосував безпілотники типу «Герань-2», поціливши у житлову забудову. Як повідомляє «Главком» із посиланням на начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, епіцентром удару став приватний сектор міста.

«Внаслідок удару знищено два приватні будинки, ще близько двадцяти пошкоджено. Поранено трьох жінок. Їм надана необхідна медична допомога», – йдеться в повідомленні. 

фото: Вадим Лях

На місці влучань працюють екстрені служби, правоохоронці документують черговий воєнний злочин армії РФ проти цивільного населення Донеччини. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка збитків.

«Главком» писав, що уночі 10 квітня Одеська область зазнала масованої атаки ворожих БпЛА. Ціллю росіян стала енергетична та портова інфраструктура. Пошкодження призвели до порушень в електропостачанні. Також зазнали пошкоджень порожні резервуари та обладнання порту.

Нагадаємо, зранку 10 квітня російська армія вдарила по місту Конотоп на Сумщині. Унаслідок ворожої атаки сталися пожежі у житловій п’ятиповерхівці та адмінбудівлі. Згодом мер розповів про те, що ворог перебив газові мережі в одному з центральних кварталів міста, кілька багатоповерхівок залишилися без газу. За інформацією міського голови, станом на 05:50 пожежі у місті було ліквідовано.

Як повідомлялося, двоє людей постраждали внаслідок ранкової атаки російських військ по автозаправній станції у Глухівській громаді. Від російського удару постраждали працівники АЗС: 57-річний чоловік та 53-річна жінка. Крім того, унаслідок удару російського БпЛА пошкоджено будівлю та щонайменше один цивільний автомобіль.

Читайте також:

Теги: ворог ракетна атака дрон Слов’янськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уламки безпілотника димляться під Монументом Незалежності на Майдані
Уламки ворожого дрона впали біля підніжжя Монумента Незалежності в Києві (відео)
16 березня, 10:07
Росія підтягує війська на південному напрямку
Ворог стягує підрозділи: Сили оборони розкрили плани ворога
19 березня, 17:59
«Фламінго» завдали удару по заводу «Промсинтез» у Чапаєвську Самарської області РФ
Ракета «Фламінго» влучила по російському виробництву вибухівки
28 березня, 15:58
Затримки рейсів наразі становлять від 1,5 години
«Укрзалізниця» ввела екстрені протоколи: поїзди зупиняють у полі для евакуації пасажирів через зміну тактики РФ
29 березня, 11:46
Кремль намагається зупинити евакуацію вигадками про викрадення дітей
Методички переписали: ворожа пропаганда змінила «розіп’ятого хлопчика» на «немовлят у сумках» (відео)
3 квiтня, 15:00
Пані посол знайшла у лісі небезпечну знахідку
Посол ЄС в Україні під час прогулянки знайшла уламок ворожого безпілотника
6 квiтня, 08:52
Військові повідомляють про інтенсивність російських атак
Повітряні сили озвучили кількість атак РФ за тиждень та вказали на неприємний факт
7 квiтня, 11:44
Україна вперше нав’язала темп у війні дронів
Україна вперше обійшла РФ за ударами дронів: деталі
6 квiтня, 18:30
Росія знищила садибу Донців-Захаржевських у Великому Бурлуку
Росія зруйнувала садибу на Харківщині, що пережила світові війни
7 квiтня, 16:41

Події в Україні

«Для рускіх це – ризикований крок». Зеленський розповів про новий тренд на фронті
Ворог атакував дронами Слов’янськ: є поранені
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Зеленський назвав три міста, які Путін дав наказ захопити до Дня Перемоги
Ворог почав атакувати Україну новими дронами «Герань-5»: подробиці
Карта бойових дій в Україні станом на 10 квітня 2026 року
Новини

Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua