Ворог атакував дронами Слов’янськ: є поранені

Ворожі дрони зруйнували будинки у приватному секторі Слов'янська, є поранені

У ніч на 10 квітня російські окупаційні війська завдали удару по Слов’янську Донецької області. Ворог застосував безпілотники типу «Герань-2», поціливши у житлову забудову. Як повідомляє «Главком» із посиланням на начальника міської військової адміністрації Вадима Ляха, епіцентром удару став приватний сектор міста.

«Внаслідок удару знищено два приватні будинки, ще близько двадцяти пошкоджено. Поранено трьох жінок. Їм надана необхідна медична допомога», – йдеться в повідомленні.

фото: Вадим Лях

На місці влучань працюють екстрені служби, правоохоронці документують черговий воєнний злочин армії РФ проти цивільного населення Донеччини. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка збитків.

«Главком» писав, що уночі 10 квітня Одеська область зазнала масованої атаки ворожих БпЛА. Ціллю росіян стала енергетична та портова інфраструктура. Пошкодження призвели до порушень в електропостачанні. Також зазнали пошкоджень порожні резервуари та обладнання порту.

Нагадаємо, зранку 10 квітня російська армія вдарила по місту Конотоп на Сумщині. Унаслідок ворожої атаки сталися пожежі у житловій п’ятиповерхівці та адмінбудівлі. Згодом мер розповів про те, що ворог перебив газові мережі в одному з центральних кварталів міста, кілька багатоповерхівок залишилися без газу. За інформацією міського голови, станом на 05:50 пожежі у місті було ліквідовано.

Як повідомлялося, двоє людей постраждали внаслідок ранкової атаки російських військ по автозаправній станції у Глухівській громаді. Від російського удару постраждали працівники АЗС: 57-річний чоловік та 53-річна жінка. Крім того, унаслідок удару російського БпЛА пошкоджено будівлю та щонайменше один цивільний автомобіль.