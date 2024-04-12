Генштаб знайшов можливості для відправки військових ЗСУ на відпочинок

Рішення ухвалили після перегляду чисельності підрозділів, які не приймали участі у бойових діях

Попри те, що окупанти тиснуть на багатьох напрямках, Генштаб знайшов можливість для почергової ротації бригад

Генеральний штаб Збройних сил України знайшов можливість для почергової ротації бригад, які з початку повномасштабного вторгнення виконували завдання в районах бойових дій. Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

«Попри те, що російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках, знайдені можливості для почергової відправки бригад на відпочинок. Водночас вживається комплекс заходів з метою посилення бригад, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті», - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення вдалось ухвалити після перегляду чисельності певних підрозділів, які не приймали участі у бойових діях. Вивільнені військові були спрямовані до бойових частин. Генштаб наголосив, що процес ротації українських захисників триватиме й надалі.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нещодавно заявив, що вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передовій. За його словами, це позитивно вплине на морально-психологічний стан бійців.

За словами Зеленського, в української армії є «потужний кулак» – сильні та професійні бригади, яким потрібні довші ротації. Проте, за словами глави держави, щоб це відбулось, потрібен такий самий потужний резерв. Він наголосив, що для ротації потужної бригади необхідно підготувати таку саму, з такою ж кількістю бійців та якістю їх підготовки.

До слова, ветеран АТО, блогер, а нині заступник командира інженерно-саперної роти з морально-психологічного забезпечення групи інженерного забезпечення 67 ОМБр Андрій Козінчук заявив, що оптимальний термін ротації для військовослужбовця – 45 діб, аби у нього була можливість відновитися. В той же час він зазначив, що втілити на практиці цю можливість виходить нечасто.