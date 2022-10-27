Головне за ніч: атаки на Київщину та пожежа у Шахтарську

У тимчасово окупованому Шахтарську на Донеччині сталася пожежа на нафтобазі

«Главком» зібрав найголовніші новини за ніч 27 жовтня. Цієї ночі ворог двічі обстріляв Київщину, а у тимчасово окупованому Шахтарську спалахнула пожежа на нафтобазі.

Атаки на Київщину

Вночі, 27 жовтня, окупанти двічі обстріляли одну з громад Київської області.

Внаслідок обстрілів в громаді спалахнули пожежі. Куди саме стався приліт наразі не відомо.

«Маємо декілька прильотів в одній із громад області. На місці працюють рятувальники та всі екстрені служби. Триває ліквідація пожежі та наслідків удару», – повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Попередньо жертв і постраждалих немає.

Кулеба також додав, що наші сили ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти на Київщині.

Пожежа на нафтобазі

У тимчасово окупованому Шахтарську на Донеччині сталася пожежа на нафтобазі.

За інформацією місцевих пабліків, горять цистерни з паливом, які напередодні окупанти доставили на територію нафтобази.

Як заявила окупаційна влада, по місцевій нафтобазі було завдано удару. Шахтарськ знаходиться за 50 кілометрів на схід від Донецька.

Обстріл Запоріжжя

Вночі, 27 жовтня від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«На цей час об‘єкти інфраструктури залишаються без електропостачання. В деяких будівлях вилетіли шибки. Роботи тривають. Інформація уточнюється», – повідомив секретар Запорізької міської ради.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Таємний візит директора ЦРУ

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс на початку жовтня прибув до України з неоголошеним візитом. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що під час візиту, Бернс провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Подробиць поїздки глави ЦРУ в Україну та його зустрічей з державним керівництвом не повідомляється. Однак підкреслюється, що поїздка Бернса відбулася в момент, коли США дедалі більше стали стурбовані можливістю РФ застосувати ядерну зброю у війні, розв’язаній проти України.