Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Головне за ніч: атаки на Київщину та пожежа у Шахтарську

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: атаки на Київщину та пожежа у Шахтарську
Головні новини ночі 27 жовтня
фото ілюстративне

У тимчасово окупованому Шахтарську на Донеччині сталася пожежа на нафтобазі

«Главком» зібрав найголовніші новини за ніч 27 жовтня. Цієї ночі ворог двічі обстріляв Київщину, а у тимчасово окупованому Шахтарську спалахнула пожежа на нафтобазі.

Атаки на Київщину

Головне за ніч: атаки на Київщину та пожежа у Шахтарську фото 1

Вночі, 27 жовтня, окупанти двічі обстріляли одну з громад Київської області

Внаслідок обстрілів в громаді спалахнули пожежі. Куди саме стався приліт наразі не відомо.

«Маємо декілька прильотів в одній із громад області. На місці працюють рятувальники та всі екстрені служби. Триває ліквідація пожежі та наслідків удару», – повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Попередньо жертв і постраждалих немає.

Кулеба також додав, що наші сили ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти на Київщині.

Пожежа на нафтобазі

У тимчасово окупованому Шахтарську на Донеччині сталася пожежа на нафтобазі.

За інформацією місцевих пабліків, горять цистерни з паливом, які напередодні окупанти доставили на територію нафтобази.

Як заявила окупаційна влада, по місцевій нафтобазі було завдано удару. Шахтарськ знаходиться за 50 кілометрів на схід від Донецька.

Обстріл Запоріжжя

Вночі, 27 жовтня від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«На цей час об‘єкти інфраструктури залишаються без електропостачання. В деяких будівлях вилетіли шибки. Роботи тривають. Інформація уточнюється», – повідомив секретар Запорізької міської ради.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Таємний візит директора ЦРУ

Головне за ніч: атаки на Київщину та пожежа у Шахтарську фото 2

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс на початку жовтня прибув до України з неоголошеним візитом.  Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що під час візиту, Бернс провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Подробиць поїздки глави ЦРУ в Україну та його зустрічей з державним керівництвом не повідомляється. Однак підкреслюється, що поїздка Бернса відбулася в момент, коли США дедалі більше стали стурбовані можливістю РФ застосувати ядерну зброю у війні, розв’язаній проти України.

Читайте також: 27 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Однією з умов, щоб ЗСУ вдалося втілити у життя заплановане, є продовження підтримки України США
Генерал США спрогнозував, коли ЗСУ витіснять окупантів на лінію фронту 23 лютого
Вчора, 20:39
Сполучені Штати пригрозили Путіну наслідками у разі ядерного удару по Україні
США попередили Путіна про наслідки ядерного удару по Україні
Сьогодні, 05:14
Українські військові знищили майже 20 ворожих дронів-камікадзе
ЗСУ знищили 19 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136
Сьогодні, 03:23

Суспільство

Головне за ніч: атаки на Київщину та пожежа у Шахтарську
Головне за ніч: атаки на Київщину та пожежа у Шахтарську
27 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
27 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
На кордоні з Румунією незабаром запрацює новий пункт пропуску (фото)
На кордоні з Румунією незабаром запрацює новий пункт пропуску (фото)
На парламентський канал «Рада» очікує велике скорочення. Керівник розповів деталі
На парламентський канал «Рада» очікує велике скорочення. Керівник розповів деталі
Посол охарактеризував допомогу Ізраїлю Україні гострою приказкою
Посол охарактеризував допомогу Ізраїлю Україні гострою приказкою
Безробітні українці підуть в «Армію відновлення»: що це і як працюватиме 
Безробітні українці підуть в «Армію відновлення»: що це і як працюватиме 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Бунт у «Слузі народу». Інтерв’ю з депутаткою Юлією Яцик, яка покинула партію президента
47K
Армія Лукашенка записала звернення до ЗСУ та побачила «позитивний сигнал» (відео)
44K
Путін вигадав, як «насолити» новому прем’єру Британії
10K
Вірменія заборонила в'їзд пропагандистці Симоньян
9811
Контрнаступ ЗСУ: Міноборони відзвітувало про ситуацію на Херсонському напрямку
9406
Ворог може атакувати малопомітними для ППО ракетами: в Україні лунають сирени (карта)

Новини

Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
Вчора, 21:00
Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
Вчора, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
25 жовтня, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
25 жовтня, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
25 жовтня, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
24 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
26 жовтня, 12:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту