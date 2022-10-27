27 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Одна з традицій сьогодні – хвалитися своїм рукоділлям

У четвер, 27 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день авдіовізуальної спадщини, Всесвітній день трудотерапії та День свекрухи.

Всесвітній день аудіовізуальної спадщини

Перший звукозаписний пристрій – фоноавтограф було винайдено ще в 1857-му році. Естафету почав Едуард Леон Скотт де Мартінвіллі. Потім був грамофон і фонограф Томаса Едісона і Шарля Кро (1877-1878), знаменитий патефон 1907-го року і змінивший його в середині 50-х років електрофон. Фото, кінематограф і відеовідтворення, поєднання аудіо і відео, розробка нових носіїв інформації, все це стало в основі того, що зараз не викликає у нас ні найменшого подиву.

Віддаючи данину глибокої поваги, визнаючи величезний внесок у сучасну культуру, науку і економіку, розвиток дружніх міжнаціональних відносин і можливостей збереження справжніх історичних цінностей, Організацією Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, відомої нам як ЮНЕСКО, в 2005-му році був заснований Всесвітній день аудіовізуальної спадщини, який щорічно відзначається 27-го жовтня.

Аудіовізуальні матеріали допомагають зберігати не тільки культурну самобутність нашого народу, вони дозволяють найбільш ефективно ділитися і своїм досвідом, і творчим потенціалом, знаннями та досягненнями, відкриваючи перед нами тверду впевненість у дні завтрашньому.

Всесвітній день трудотерапії

День трудотерапії (World Occupational Therapy Day) було вперше започатковано 27 жовтня 2010 року. З того часу він став важливою датою у календарі трудотерапії для популяризації та визнання професії на міжнародному рівні.

Мета трудотерапії – підтримувати, відновлювати та забезпечувати людську діяльність автономним та ефективним чином. Це дозволяє зменшити кількість випадків інвалідності за рахунок обліку оточення людей та їх звичок.

День свекрухи

Міжнародний День свекрухи, який має оригінальну англійську назву Mother-In-Law Day, та вшановує жінку, котра народила кохання вашого життя. У США це свято є національним, проте не має офіційного статусу. Таке святкування можна назвати незвичайним, але воно має багато прихильників по всьому світу.

Mother-In-Law Day бере свій початок з 1934 року. Тоді, 5 березня, редактор однієї техаської газети, Джин Хоу, зазначив у своєму виданні, що було б чесно відзначати, окрім днів матері та батька, також День тещі, бо вона є другою матір’ю. Офіційних підтверджень цій історії немає, проте сьогодні вона сприймається, як достовірна.

З часом почали вітати не тільки тещ, а й свекрух, в наші дні свято прийшло у країни Латинської Америки та Європи. Перші декілька років святкували в березні, пізніше перенесли дату на останню неділю жовтня. В Україні відзначення цього дня розпочалось зовсім нещодавно.

Яке церковне свято

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Параскеви Сербської. Це християнська свята, яка прославилася своїм аскетизмом.

У східних слов’ян свята Параскева тісно пов’язана з давнім язичницьким образом богині Мокоші. Її шанували як хранительку жіночих традицій, цілительку хвороб, заступницю вaгітних і породіль, а також господиню земної вологи.

Параскева шанується як покровителька всякої жіночої зимової роботи, а тому має й інші назви: Льоняниха, Трепальниця. Саме від цього дня жінки бралися до зимових видів роботи: прядіння, тіпання льону, шиття, вишивання.

Якщо день пам’яті святої припадав на п’ятницю, відзначали особливе свято − Параскеву П’ятницю. Крім того в народі святу називали Параскевою Грязнухою за те, що цей день зазвичай буває сирим та дощовим.

Народні прикмети:

На Параскеву не буває сухо.

Якщо в цей день на дорогах багато бруду, то через чотири тижні встановиться справжня зима.

Якщо на Параскеву багато бруду, то сніг, який випав, відразу встановлює зимовий шлях.

Яскраве зоряне небо – до багатого врожаю.

Ворони розкричалися – до відлиги.

Дощ у цей день обіцяє хороший врожай пшениці наступного року. Якщо ж стоїть суха та вітряна погода, то наступний рік буде посушливим і неврожайним.

Похмура і сніжна погода віщує негоду в кінці травня.

Ліс інеєм покрився – в наступному році овес вродить.

Якщо на горобині багато ягід, наступне літо буде дощовим.

Якщо нора їжака з краю лісу розташована, зима буде тепла, а якщо в середині – морозна.

Що не рекомендується робити

Сьогодні є заборона – не можна прясти. Той, хто в день Параскеви сяде за прядку, буде рано позбавлений зору.

У цей день важливо дотримуватися традицій – на Параску з пшениці нового врожаю варили кашу й заправляли її свіжою лляною олією. Під час обрядової трапези дякували Господу за свіже лляне масло і нове пшоно.

Одна з традицій сьогодні – хвалитися своїм рукоділлям. Хто з молодиць цього не зробить, ще рік у дівках сидітиме.

Іменини

Іменини відзначають Параскева, Петро, Назар, Михайло, Гнат.