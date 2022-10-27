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27 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
27 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Що святкують 27 жовтня
фото із відкритих джерел

Одна з традицій сьогодні – хвалитися своїм рукоділлям

У четвер, 27 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день авдіовізуальної спадщини, Всесвітній день трудотерапії та День свекрухи.

Всесвітній день аудіовізуальної спадщини

27 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 1

Перший звукозаписний пристрій – фоноавтограф було винайдено ще в 1857-му році. Естафету почав Едуард Леон Скотт де Мартінвіллі. Потім був грамофон і фонограф Томаса Едісона і Шарля Кро (1877-1878), знаменитий патефон 1907-го року і змінивший його в середині 50-х років електрофон. Фото, кінематограф і відеовідтворення, поєднання аудіо і відео, розробка нових носіїв інформації, все це стало в основі того, що зараз не викликає у нас ні найменшого подиву.

Віддаючи данину глибокої поваги, визнаючи величезний внесок у сучасну культуру, науку і економіку, розвиток дружніх міжнаціональних відносин і можливостей збереження справжніх історичних цінностей, Організацією Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, відомої нам як ЮНЕСКО, в 2005-му році був заснований Всесвітній день аудіовізуальної спадщини, який щорічно відзначається 27-го жовтня.

Аудіовізуальні матеріали допомагають зберігати не тільки культурну самобутність нашого народу, вони дозволяють найбільш ефективно ділитися і своїм досвідом, і творчим потенціалом, знаннями та досягненнями, відкриваючи перед нами тверду впевненість у дні завтрашньому.

Всесвітній день трудотерапії

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День трудотерапії (World Occupational Therapy Day) було вперше започатковано 27 жовтня 2010 року. З того часу він став важливою датою у календарі трудотерапії для популяризації та визнання професії на міжнародному рівні.

Мета трудотерапії – підтримувати, відновлювати та забезпечувати людську діяльність автономним та ефективним чином. Це дозволяє зменшити кількість випадків інвалідності за рахунок обліку оточення людей та їх звичок. 

День свекрухи

27 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 3

Міжнародний День свекрухи, який має оригінальну англійську назву Mother-In-Law Day, та вшановує жінку, котра народила кохання вашого життя. У США це свято є національним, проте не має офіційного статусу. Таке святкування можна назвати незвичайним, але воно має багато прихильників по всьому світу. 

Mother-In-Law Day бере свій початок з 1934 року. Тоді, 5 березня, редактор однієї техаської газети, Джин Хоу, зазначив у своєму виданні, що було б чесно відзначати, окрім днів матері та батька, також День тещі, бо вона є другою матір’ю. Офіційних підтверджень цій історії немає, проте сьогодні вона сприймається, як достовірна.

З часом почали вітати не тільки тещ, а й свекрух, в наші дні свято прийшло у країни Латинської Америки та Європи. Перші декілька років святкували в березні, пізніше перенесли дату на останню неділю жовтня. В Україні відзначення цього дня розпочалось зовсім нещодавно.

Яке церковне свято

27 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 4

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Параскеви Сербської. Це християнська свята, яка прославилася своїм аскетизмом.

У східних слов’ян свята Параскева тісно пов’язана з давнім язичницьким образом богині Мокоші. Її шанували як хранительку жіночих традицій, цілительку хвороб, заступницю вaгітних і породіль, а також господиню земної вологи.

Параскева шанується як покровителька всякої жіночої зимової роботи, а тому має й інші назви: Льоняниха, Трепальниця. Саме від цього дня жінки бралися до зимових видів роботи: прядіння, тіпання льону, шиття, вишивання.

Якщо день пам’яті святої припадав на п’ятницю, відзначали особливе свято − Параскеву П’ятницю. Крім того в народі святу називали Параскевою Грязнухою за те, що цей день зазвичай буває сирим та дощовим.

Народні прикмети:

  • На Параскеву не буває сухо.
  • Якщо в цей день на дорогах багато бруду, то через чотири тижні встановиться справжня зима.
  • Якщо на Параскеву багато бруду, то сніг, який випав, відразу встановлює зимовий шлях.
  • Яскраве зоряне небо – до багатого врожаю.
  • Ворони розкричалися – до відлиги.
  • Дощ у цей день обіцяє хороший врожай пшениці наступного року. Якщо ж стоїть суха та вітряна погода, то наступний рік буде посушливим і неврожайним.
  • Похмура і сніжна погода віщує негоду в кінці травня.
  • Ліс інеєм покрився – в наступному році овес вродить.
  • Якщо на горобині багато ягід, наступне літо буде дощовим.
  • Якщо нора їжака з краю лісу розташована, зима буде тепла, а якщо в середині – морозна.

Що не рекомендується робити

Сьогодні є заборона – не можна прясти. Той, хто в день Параскеви сяде за прядку, буде рано позбавлений зору.

У цей день важливо дотримуватися традицій – на Параску з пшениці нового врожаю варили кашу й заправляли її свіжою лляною олією. Під час обрядової трапези дякували Господу за свіже лляне масло і нове пшоно.

Одна з традицій сьогодні – хвалитися своїм рукоділлям. Хто з молодиць цього не зробить, ще рік у дівках сидітиме.

Іменини 

Іменини відзначають Параскева, Петро, Назар, Михайло, Гнат.

Теги: свята Україна свято

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