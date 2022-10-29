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Головне за ніч: тарифи на електрику та успіхи ЗСУ на фронті

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: тарифи на електрику та успіхи ЗСУ на фронті
Головні новини ночі 29 жовтня
фото із відкритих джерел

Кабінет міністрів схвалив постанову, яка передбачає продовження дії спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії

«Главком» зібрав найголовніші новини за ніч 29 жовтня. Найважливіше: українські військові взяли під вогневий контроль важливу для окупантів трасу, а уряд ухвалив рішення, щодо тарифів на електрику під час опалювального сезону.

Успіхи ЗСУ на Луганщині

Головне за ніч: тарифи на електрику та успіхи ЗСУ на фронті фото 1

Траса Сватове — Кремінна на Луганщині перебуває під вогневим контролем українських військових. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«За останніми даними на цей час, ЗСУ взяли трасу під повний вогневий контроль і там продовжується бойова робота, про яку повідомлять пізніше», – зазначив Череватий.

Також про взяття про повернення контролю над трасою між містами Сватове й Кремінна, повідомляв і очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, погана погода та зливи сповільнили контрнаступ наших бійців у регіоні упродовж останніх днів, однак просування все одно продовжується, хоч і невеликими темпами.

Тарифи на електроенергію

Головне за ніч: тарифи на електрику та успіхи ЗСУ на фронті фото 2

Уряд продовжив дію спецобов’язків на ринку електроенергії, до 31 березня 2023 року – таким чином тарифи для населення не зміняться до кінця опалювального сезону. 

Кабінет міністрів схвалив постанову, яка передбачає продовження дії спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії. Це означає, що пільгові ціни на електроенергію для побутових споживачів зберігатимуться протягом опалювального сезону до 31 березня 2023 року.

Нинішній тариф на електроенергію з 1 жовтня 2021 року становить 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць. Таких споживачів на кінець вересня було 80% від загальної кількості. Для всіх, хто споживає понад 250 кВт-год на місяць, ціна залишилася незмінною на рівні 1,68 грн.

ЗСУ ліквідували заступника начштабу «Вагнера»

Головне за ніч: тарифи на електрику та успіхи ЗСУ на фронті фото 3

Українські військовослужбовці спецпідрозділу «Хорт» ліквідували під час бойового завдання заступника начальника штабу найманців ПВК «Вагнера». Про це повідомив спецпідрозділ «Хорт»

Бійці спецпідрозділу уточнили, що у ближньому бою вони зіштовхнулися з групою бойовиків ПВК «Вагнера».

«Бойовий контакт відправив у пекло всю ворожу групу. Серед «двохсотих» вагнерівців українські військові ідентифікували заступника начальника штабу найманців», – йдеться у повідомленні.

Втрати ворога на півдні

Головне за ніч: тарифи на електрику та успіхи ЗСУ на фронті фото 4

Українські військові на півдні знищили чотири ворожі танки, три міномети та три склади боєприпасів. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

«Протягом бойового дня ворог вісім разів атакував авіацією наші позиції, а також звільнені на початку жовтня населені пункти Бериславського району. У відповідь нашою авіацією завдано також 8 ударів по районах зосередження сил та зброї противника, розгортання систем протиповітряної оборони та опорному пункту в Миколаївському, Первомайському і Бериславському районах», – зазначили у командуванні.

Так, протягом бойового дня ракетно-артилерійські підрозділи українських військ виконали 160 вогневих завдань.

«Відомо, що вороже військо схудло на 34 рашисти, дві реактивні системи залпового вогню «Град», чотири танки, три міномети 122-го калібру, самохідну гармату «Гіацинт» та причепну гаубицю», – йдеться у повідомленні.

Ще чотири артилерійські установки і ворожий танк було пошкоджено. А в Бериславському і Миколаївському районах знищено три склади боєприпасів.

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Теги: тарифи військові населення танки рашисти ворог контрнаступ

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