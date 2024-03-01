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Ігнат повідомив про успіхи українських пілотів на винищувачах F-16

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ігнат повідомив про успіхи українських пілотів на винищувачах F-16
Разом із пілотами підготовку проходить наземний персонал, який буде обслуговувати літаки
фото з відкритих джерел

Наразі в Україні адаптується інфраструктура під F-16

Українські льотчики, які проходять навчання на винищувачах F-16 у союзних державах, вже відпрацьовують удари по наземних та повітряних цілях.  Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Це дуже потрібно, бо не лише літати треба на літаках і контролювати повітряний простір. На них треба повоювати. І саме ці речі зараз відпрацьовують наші пілоти», – розповів він.

В Україні адаптується інфраструктура під F-16.

Також готується наземний персонал, який зараз навчається,  як обслуговувати літаки, як їх програмувати, як завдавати ударів високоточною зброєю. 

Нагадаємо, перша група у складі чотирьох українських пілотів планує завершити навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року.  Також Міноборони пояснило, коли Україна зможе отримати F-16.

Зазначається, що пілоти розпочали підготовку в середині жовтня минулого року в 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Аризона. Пентагон заявив, що процес навчання триватиме кілька місяців.

Друга група, до якої також входять чотири пілоти, почала навчання в січні. Третя група наразі вивчає необхідну англійську термінологію перед тим, як почати навчання безпосередньо на F-16.

Теги: пілот винищувач літак

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