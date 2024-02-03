Збиття А-50 над Азовським морем: російські ЗМІ підтвердили загибель командира літака

Командира російського літака дальньої розвідки радіолокації А-50 звали В'ячеслав Левченко

Журналісти та волонтери з'ясували ім'я командира російського літака А-50, який був збитий у січні 2024 року над Азовським морем. Про це повідомили видання «Медуза» та російська служба BBC.

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За даними ЗМІ, командира російського літака дальньої розвідки радіолокації А-50 звали В'ячеслав Левченко. При цьому у соцмережах пишуть, що його дружині вже повідомили про загибель чоловіка.

Їй сказали, що Левченко та весь екіпаж літака А-50 вважається зниклим безвісти.

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Окрім цього журналісти встановили, що з 19 січня до списку загиблих на війні в Україні росіян додалося ще 1176 осіб, включаючи 15 військових у званні від підполковника та вище.

Нагадаємо, воїни Повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Згодом головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний підтвердив знищення двох російських літаків.

Раніше заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що українські підрозділи завдали вогневого ураження по двох російських літаках близько 21:00. Літаки дальнього радіолокаційного стеження А-50 та Іл-22М перебували над акваторією Азовського моря.

Також відомо, що у результаті збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 могли загинути 11 або 12 російських військових льотчиків.

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Також Сили оборони півдня показали кадри останнього польоту збитого в Азовському морі 14 січня разом з Іл-22 російського літака А-50.