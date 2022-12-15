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Історія одного села: на Черкащині переселенці можуть отримати безкоштовне житло

Юрій Лящук
glavcom.ua
Історія одного села: на Черкащині переселенці можуть отримати безкоштовне житло
Село практично вимерло
фото: «Суспілльне»

Житель Івківців хоче відродити село козацького краю

Мешканець села Івківці Черкаської області Назар Лавриненко пропонує переселенцям безкоштовне житло. Колись він купив тут кілька порожніх будинків, а тепер хоче відродити село козацького краю.
Про вчинок чоловіка розповіли у сюжеті «Суспільного», пише «РБК-Україна»

Село практично вимерло

Як розповів Назар, колись у селі проживало близько 700 людей і вирувало життя, а сьогодні він один із пів сотні людей, хто тут залишився.

Тут є близько 20-30 дворів, де всі будинки залишені жителями. Деякі з них Назар купив кілька років тому. Тепер готовий їх віддати переселенцям безкоштовно.

Які умови у селі

Умови у селі – непогані. Наприклад, в одному будинку є робоча піч і колодязь із чистою водою. Є можливість заготувати дрова та обігріти будинок. В іншому будинку також можуть жити переселенці. Колись це був дитячий садок, з меблів усередині тільки найголовніше. Також є санвузол, зручні ліжка, тобто все для нормальної та комфортної зимовки.

Магазин з продуктами в Івківцях доступний тричі на тиждень.

«Хотілося б, щоб тут були люди, які дійсно хочуть жити в селі, які вміють жити в селі, бажають жити в селі. Тому що тут є своя специфіка. Тут городянам, які звикли до квартир, робити нічого», – сказав Назар.

Нагадаємо, українці отримають нову грошову допомогу. Пріоритетними, для надання допомоги, є вразливі групи людей, зокрема внутрішньо переміщені особи.

Раніше повідомлялося, які області прийняли найбільше переселенців. Лідер за кількістю внутрішніх переселенців – східний регіон.

До слова, Кабінет міністрів України ухвалив зміни до порядку надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, цими змінами передбачено надання допомоги переселенцям з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому громаду, звідки перемістилася особа, включено до переліку тергромад, що розташовані у районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні.

До того ж переселенці мають право навчатися безплатно у будь-якому виші країни.

Читайте також: Деякі переселенці можуть залишитися без виплат: у чому причина
Теги: Черкащина переселенці Україна житло

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