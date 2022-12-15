Історія одного села: на Черкащині переселенці можуть отримати безкоштовне житло

Житель Івківців хоче відродити село козацького краю

Мешканець села Івківці Черкаської області Назар Лавриненко пропонує переселенцям безкоштовне житло. Колись він купив тут кілька порожніх будинків, а тепер хоче відродити село козацького краю.

Про вчинок чоловіка розповіли у сюжеті «Суспільного», пише «РБК-Україна»

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Село практично вимерло

Як розповів Назар, колись у селі проживало близько 700 людей і вирувало життя, а сьогодні він один із пів сотні людей, хто тут залишився.

Тут є близько 20-30 дворів, де всі будинки залишені жителями. Деякі з них Назар купив кілька років тому. Тепер готовий їх віддати переселенцям безкоштовно.

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Які умови у селі

Умови у селі – непогані. Наприклад, в одному будинку є робоча піч і колодязь із чистою водою. Є можливість заготувати дрова та обігріти будинок. В іншому будинку також можуть жити переселенці. Колись це був дитячий садок, з меблів усередині тільки найголовніше. Також є санвузол, зручні ліжка, тобто все для нормальної та комфортної зимовки.

Магазин з продуктами в Івківцях доступний тричі на тиждень.

«Хотілося б, щоб тут були люди, які дійсно хочуть жити в селі, які вміють жити в селі, бажають жити в селі. Тому що тут є своя специфіка. Тут городянам, які звикли до квартир, робити нічого», – сказав Назар.

Нагадаємо, українці отримають нову грошову допомогу. Пріоритетними, для надання допомоги, є вразливі групи людей, зокрема внутрішньо переміщені особи.

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Раніше повідомлялося, які області прийняли найбільше переселенців. Лідер за кількістю внутрішніх переселенців – східний регіон.

До слова, Кабінет міністрів України ухвалив зміни до порядку надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, цими змінами передбачено надання допомоги переселенцям з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому громаду, звідки перемістилася особа, включено до переліку тергромад, що розташовані у районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні.

До того ж переселенці мають право навчатися безплатно у будь-якому виші країни.