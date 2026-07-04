Гинуть риба, птахи та комахи. У Києві рятувальники очищають озеро, в яке після російської атаки потрапило паливо

Із поверхні водойми вже відкачали 25 кубометрів пально-мастильних матеріалів

Рятувальники працюють над ліквідацією забруднення озера Кирилівського, що в Києві. Через російський масований обстріл у ніч проти 2 липня туди потрапило пальне, спричинивши загибель тварин та комах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

До ліквідації наслідків залучені 17 одиниць техніки та 60 рятувальників ДСНС.

❗️У ДСНС показали процес ліквідації забруднення озера Кирилівського після ворожої атаки



Фахівці продовжують збирати нафтопродукти та очищати водойму від наслідків російського обстрілу. pic.twitter.com/7HycGsJhoi — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 4, 2026

Із поверхні водойми вже відкачали 25 кубометрів пально-мастильних матеріалів. Попри це, в районі озера досі відчувається їхній стійкий запах.

Забруднення також негативно впливає на екосистему. Фахівці ДСНС зафіксували загибель риби, птахів, жаб, комах та інших тварин, які мешкали в акваторії озера та на його берегах.

15 фото На весь екран





























Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Станом на момент публікації підтверджено інформацію про 21 загиблого, триває розбір завалів.

До слова, російські війська дедалі частіше застосовують для ударів по Києву нові реактивні безпілотні літальні апарати, які здатні розвивати швидкість до 500 км/год. Це змушує українські Сили оборони витрачати на їхнє збиття дороговартісні ракети-перехоплювачі.