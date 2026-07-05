Через потепління Середземне море заполонила отруйна риба

У Японії риба-фугу вважається делікатесом, але її можуть готувати лише кухарі зі спеціальною ліцензією

У Греції рибалкам платитимуть €5,33 за кожен кілограм виловленої риби

Через стрімке потепління Середземного моря біля берегів Греції масово поширюється небезпечна срібнощока риба-фугу (Lagocephalus sceleratus), яка завдає значних збитків рибальській галузі. Щоб стримати популяцію інвазивного виду, уряд країни запустив пілотну програму, в межах якої рибалкам платитимуть €5,33 за кожен кілограм виловленої риби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що ця риба мігрувала в Середземне море із тропічних вод Індійського океану через Суецький канал. Вона має зуби, здатні прокушувати навіть сталеві консервні банки, а її організм містить нейротоксин, який приблизно у 1000 разів отруйніший за ціанід. Через це у неї майже немає природних ворогів.

За словами журналістів, уперше цей вид з'явився у водах Греції в 2005 році, однак останніми роками його чисельність стрімко зросла.

«Вона неймовірно ненажерлива, і наші улови зараз у середньому на 30-40% менші, ніж були лише кілька років тому», – розповів рибалка Ставрос Мораїтіс, який ловить морського ляща, групера та кальмарів біля острова Мілос і сусідніх Кікладських островів Кімолос та Поліегос.

Під загрозою опинився другий за величиною рибальський флот Європейського Союзу, тому Афіни були змушені втрутитися. У межах пілотної програми уряд виділив €1,5 мільйона (приблизно $1,7 мільйона) для заохочення рибалок виловлювати інвазивну рибу.

За словами міністра розвитку сільських територій та продовольства Греції Маргарітіса Схінаса, рибалки отримуватимуть €5,33 за кожен кілограм виловленої риби-фугу.

Як наголосили у виданні, це перший випадок, коли Греція запроваджує подібні заходи у відповідь на загрозу, спричинену зміною клімату та появою чужорідного виду, який поїдає як дорослих особин інших видів, так і молодь, а також активно конкурує за їжу, створюючи додатковий тиск на морські екосистеми.

Нагадаємо, літні температури за +40 на курортах Туреччини призвели до ще однієї проблеми – у водах неподалік популярних курортів розпочалась навала «отруйних чудовиськ» з Червоного моря, з пляжів Єгипту. Йдеться про рибу-кулю, вона ж знаменита риба-фугу, яка облаштувалась нині у Середземному морі. Її помічають уже навіть у Стамбулі, а також Ізмірі. Більше того, вона стала зустрічатися повсюдно на всьому узбережжі Егейського та Мармурового морів.

Море стрімко нагрівається

За даними системи спостереження та прогнозування прибережних вод Балеарських островів, середня температура води у Середземному морі зараз більш ніж на 3 градуси Цельсія перевищує багаторічну норму.

Як зазначається, у червні середня температура поверхні Світового океану досягла 20,86°C, що стало найвищим показником за всю історію спостережень для цього періоду року. Однією з причин став розвиток кліматичного явища Ель-Ніньйо.

Потепління змінює морське життя

Глобальне потепління спричиняє масове поширення нових морських видів. Наприклад, отруйна крилатка (lionfish), яка походить з Індо-Тихоокеанського регіону, вже стала популярною стравою на Кіпрі та також поширилася у грецьких водах.

Торік британські рибалки повідомляли про рекордні улови восьминогів через потепління Північної Атлантики. Водночас це негативно позначилося на популяціях молюсків, якими вони харчуються.

Потепління також негативно впливає на планктон – основу всіх морських харчових ланцюгів.

Риба перегризає рибальські сіті

Через стрімке збільшення чисельності риби-фугу влада Греції вирішила насамперед проводити її вилов біля острова Крит та у південній частині Егейського моря, де проблема стала найбільш гострою.

Як пишуть журналісти, рибалкам доведеться боротися з видом, чотири зуби якого зрослися в міцний дзьоб, що нагадує морду зайця. Цими зубами риба легко перегризає звичайні рибальські сіті.

Саме ця особливість викликала хвилю повідомлень у соціальних мережах Греції про нібито напади риби-фугу на відпочивальників.

Утім насправді у країні, де туризм є найважливішою галуззю економіки, реальна ситуація значно спокійніша. За даними Грецького центру морських досліджень, зафіксовано лише один випадок нападу цієї риби на людину чотири роки тому на Криті.

Отрута у тисячу разів сильніша за цианід

Небезпечна репутація риби-фугу пояснюється також її токсичністю, адже, як ідеться у статті, її нейротоксин може викликати слабкість м'язів, параліч, утруднене дихання та становити смертельну небезпеку при вживанні в їжу.

Попри це, у Японії риба-фугу вважається делікатесом, але її можуть готувати лише кухарі зі спеціальною ліцензією. У країнах Європи продаж і споживання цієї риби заборонені.

За словами директора з досліджень Грецького центру морських досліджень Георгіоса Церпеса, плавцям не варто надто хвилюватися, адже ці риби зазвичай уникають людей.

«Я не думаю, що існує реальна небезпека», – сказав він.

Водночас науковець вважає, що в довгостроковій перспективі цей вид стане частиною морської екосистеми Греції.

«Зміна клімату сприяє поширенню саме таких видів риб», – зазначив учений.