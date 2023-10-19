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Що робити, якщо є борг за світло на деокупованій чи прифронтовій території? Роз’яснення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Що робити, якщо є борг за світло на деокупованій чи прифронтовій території? Роз’яснення
Заборгованість може з'явитися, навіть якщо власник житла в ньому не проживає
фото з відкритих джерел

Три ключові сценарії та алгоритми дій до кожного з них

Через війну багато українців покинули свої домівки, і деякі з них, навіть і такому випадку отримують повідомлення про заборгованість за світло. Чому це відбувається та як це питання вирішити, пояснює Yasno.

В компанії підкреслили, що оператору системи розподілу та постачальнику невідомо, чи проживає клієнт у своєму помешканні. Тому не отримуючи показань електролічильника, здійснюється розрахунок за середньодобовим споживанням і відповідно клієнт отримує рахунок, якого не мало би бути, якщо всі прилади вимкнені і ніхто в квартирі не проживає.

Клієнт з цим не погоджується, рахунок не сплачує і так починає формуватись заборгованість. Yasno розібрала три ключові сценарії та алгоритми дій до кожного з них.

1. Територія деокупована, людина повертається додому і бачить, що є борг за електроенергію

У квартирі ніхто не жив, а прилади були вимкнені. Втім, борг усе одно нараховано. Він може бути значно більший, аніж реальні показання, оскільки рахунок сформовано на основі середньодобового споживання. У цьому випадку треба надати актуальні показання лічильника. По ним зроблять перерахунок за весь період, коли показання не передавали. Інший варіант розвитку подій – у квартирі хтось таки був. Якщо це родичі, які мали ключі й забули попередити про візит, то треба вирішувати ситуацію із ними. Якщо це були інші люди (наприклад, військові), то з’ясувати це у ОВА й оформити відшкодування.

Що робити, якщо є борг за світло на деокупованій чи прифронтовій території? Роз’яснення фото 1

2. Людина повертається, квартира зруйнована, але борг за електроенергію нараховано по середньому

Це відбувається тому, що оператор системи розподілу може не знати, що квартиру знищено. Тому треба отримати довідку про зруйноване майно. Це можна зробити у два способи: перший – офлайн у військовій адміністрації міста чи області, другий – подати повідомлення про зруйноване майно онлайн через портал Дія. Коли довідка буде на руках, її треба передати оператору системи розподілу (ОСР). Оператор перерахує обсяг електроенергії з моменту знищення житла, а постачальник скоригує суму для сплати. Після цього лічильник знімуть з обліку.

Що робити, якщо є борг за світло на деокупованій чи прифронтовій території? Роз’яснення фото 2

3. Власник/власниця не знає, чи вціліла квартира, не планує повертатися, а нарахування продовжуються

Якщо хтось має доступ до квартири – сусіди або родичі – вони можуть записувати показання, передавати власникові житла, а той – до ОСР. Якщо власник впевнений, що всі прилади вимкнені, а у квартирі ніхто не живе, то треба регулярно передавати останні показання, що були. Останні дані можна знайти там, де зручніше було їх подавати, – в особистому кабінеті, чатботі тощо.

Що робити, якщо є борг за світло на деокупованій чи прифронтовій території? Роз’яснення фото 3

Якщо ані сусіди, ані родичі не можуть допомогти із показаннями лічильника, то цим може зайнятися контролер оператора системи розподілу. Є одна умова: у районі, де знаходиться квартира, безпечно і нема обстрілів. Цифри, які отримає контролер, стануть пріоритетними, і нарахування проводитимуться за ними. Якщо людина дізналася від сусідів, що квартира потрапила під обстріл і її пошкоджено/зруйновано, то у дію вступає другий алгоритм – довідка про руйнацію майна, перерахування/коригування й відключення від мережі.

Єдиний варіант припинити нарахування – подати заяву про відключення прикладу обліку від мережі. Треба враховувати той факт, що прифронтові міста знаходяться під щоденними російськими обстрілами. Працівники ОСР зроблять це, але за умови, що їх життю нічого не загрожуватиме. Сама процедура займає приблизно 20 днів, а подати заяву можна як в ОСР, так і постачальнику послуг.

«Під час війни усім службам довелось зіштовхнутись з безліччю викликів і ситуацій, досвіду вирішення яких ще не було. Тому як тільки почали надходити запити від клієнтів ми одразу почали опрацьовувати цю тему, щоб надати зрозумій алгоритм дій, який дозволить вирішить питання боргів за світло на деокупованій чи прифронтовій території», – сказав Сергій Коваленко, генеральний директор Yasno.

Теги: житло послуги квартира лічильник

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