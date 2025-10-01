Яке релігійне свято відзначається 2 жовтня 2025: традиції та молитва

Свято 2 жовтня в церковному календарі – День пам’яті священномученика Кипріяна

2 жовтня православна церква вшановує пам'ять священномученика Кипріяна. Цей день присвячений історії його глибокого покаяння, навернення до Христа та мученицької смерті за свою віру.

«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 2 жовтня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті священномученика Кипріяна

Священномученик Кипріян жив у III столітті в Антіохії. До навернення у християнство він був відомим язичницьким чаклуном і волхвом. Згідно з переказами, саме його зустріч із християнкою Юстиною, яку він марно намагався спокусити за допомогою своєї магії, стала поворотним моментом. Вражений силою її віри та безсиллям своїх чарів, Кипріян покаявся, прийняв хрещення, роздав своє майно і згодом став єпископом.

Кипріян присвятив своє життя служінню церкві, активно проповідуючи та викриваючи язичництво. Під час переслідувань християн за імператора Діоклетіана Кипріян був схоплений і після жорстоких тортур страчений за відмову зректися Христа. Його життєвий шлях символізує перемогу віри над злом і силу покаяння.

Молитви дня

О, священномучениче Кипріяне, захиснику наш та вірний слуго Христа! До тебе ми припадаємо і молитовно благаємо: допоможи нам у вірі нашій стояти твердо проти ворогів видимих і невидимих. Збережи нас від спокус бісівських, від чаклунства, пристріту та всякої нечистої сили. Випроси нам у Господа прощення гріхів, зміцни дух наш у час скорбот і направ нас на шлях спасіння. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день часто називали Журавлиним днем, оскільки в цей час розпочинався масовий відліт журавлів. З цим святом пов'язані такі прикмети: