Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 8 жовтня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 8 жовтня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 8 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святої преподобної Пелагії

8 жовтня православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Пелагії Антіохійської. Це свято присвячене вірі та історії глибокого покаяння, коли відома грішниця відмовилася від світського життя і стала святою.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 8 жовтня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої преподобної Пелагії

Яке релігійне свято відзначається 8 жовтня 2025: традиції та молитва фото 1

8 жовтня  православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Пелагії Антіохійської, яка жила у IV столітті. До свого навернення Пелагія була відомою як «найголовніша танцівниця» і куртизанка в Антіохії, славлячись своєю неймовірною красою, розкішшю та багатими шатами.

Згідно з переказами, під час одного зі своїх виходів на вулицю вона привернула увагу групи єпископів, і лише єпископ Нонн не засудив її, а натомість почав молитися за її душу. Його проповідь про Страшний суд так вразила Пелагію, що вона покаялася, прийняла хрещення та роздала все своє майно бідним.

Вона залишила Антіохію і під виглядом ченця-євнуха оселилася в монастирі на Єлеонській горі в Єрусалимі, де провела решту життя у суворому пості та молитві, приховуючи свою стать і минуле. Лише після її смерті відкрилася правда про її особистість та глибоке покаяння. За свою жертовність і зміну життя вона була зарахована до лику преподобних.

У народі цей день відомий як «Пелагія Запасиха», оскільки цього дня традиційно завершували хатні заготівлі та прибирали комори.

Молитви дня

О, преподобна мати Пелагіє! До тебе ми прибігаємо і зі щирим серцем молимо тебе: моли Христа Бога нашого, щоб Він дарував нам прощення гріхів наших і укріпив нас у вірі. Ти, що від гріха до святості прийшла, навчи нас щирого покаяння і даруй нам силу відмовитися від суєти світу цього. Допоможи нам пройти життя наше у благочесті та досягти Царства Небесного.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо багато павутиння літає у повітрі – осінь буде теплою.
  • Хмари пливуть низько – чекайте на холодну і сніжну зиму.
  • Якщо на дубах багато жолудів – зима буде м'якою, а наступний рік – урожайним.
  • Якщо ще не опало все листя з берези – зима настане нескоро.
  • 8 жовтня традиційно вважали днем, несприятливим для нових та важливих починань, оскільки всі зусилля мали бути спрямовані на завершення старих справ (заготівель).

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цьогоріч Рош га-Шана триватиме з 22 по 24 вересня
Хасиди в Умані: на святкування Рош га-Шана вже прибули тисячі паломників
16 вересня, 08:40
23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 вересня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 24 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 вересня 2025: традиції та молитва
23 вересня, 22:00
24 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 вересня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 30 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 30 вересня 2025: традиції та молитва
29 вересня, 22:00
Місячний календар на жовтень 2025: дати нового та повного Місяця
Місячний календар на жовтень 2025: дати нового та повного Місяця
30 вересня, 23:00
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 жовтня, 00:00
У Полтаві пошкоджено храм ПЦУ через російську атаку
У Полтаві пошкоджено храм ПЦУ через російську атаку
3 жовтня, 13:05
Чоловік відмовився від призову, бо є священнослужителем-єпископом «Свідків Єгови»
На Закарпатті 45-річний єпископ відмовився від мобілізації: що вирішив суд
28 вересня, 19:13

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 8 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 жовтня 2025: традиції та молитва
В Україні очікуються тривалі відключення світла? Прогноз Міненерго
В Україні очікуються тривалі відключення світла? Прогноз Міненерго
Перший громадянин Індії потрапив у полоні ЗСУ
Перший громадянин Індії потрапив у полоні ЗСУ
Танцювальна студія замість коворкінгу для переселенців. Син заммера Тернополя втрапив у скандал
Танцювальна студія замість коворкінгу для переселенців. Син заммера Тернополя втрапив у скандал
Українці почали частіше скаржитися на порушення мовного законодавства: деталі
Українці почали частіше скаржитися на порушення мовного законодавства: деталі
«Там – море, клуби і туси». Кім порівняв Миколаївщину з Одещиною
«Там – море, клуби і туси». Кім порівняв Миколаївщину з Одещиною

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua