Яке релігійне свято відзначається 8 жовтня 2025: традиції та молитва
Свята 8 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святої преподобної Пелагії
8 жовтня православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Пелагії Антіохійської. Це свято присвячене вірі та історії глибокого покаяння, коли відома грішниця відмовилася від світського життя і стала святою.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 8 жовтня 2025 року.
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті святої преподобної Пелагії
8 жовтня православна церква вшановує пам'ять святої преподобної Пелагії Антіохійської, яка жила у IV столітті. До свого навернення Пелагія була відомою як «найголовніша танцівниця» і куртизанка в Антіохії, славлячись своєю неймовірною красою, розкішшю та багатими шатами.
Згідно з переказами, під час одного зі своїх виходів на вулицю вона привернула увагу групи єпископів, і лише єпископ Нонн не засудив її, а натомість почав молитися за її душу. Його проповідь про Страшний суд так вразила Пелагію, що вона покаялася, прийняла хрещення та роздала все своє майно бідним.
Вона залишила Антіохію і під виглядом ченця-євнуха оселилася в монастирі на Єлеонській горі в Єрусалимі, де провела решту життя у суворому пості та молитві, приховуючи свою стать і минуле. Лише після її смерті відкрилася правда про її особистість та глибоке покаяння. За свою жертовність і зміну життя вона була зарахована до лику преподобних.
У народі цей день відомий як «Пелагія Запасиха», оскільки цього дня традиційно завершували хатні заготівлі та прибирали комори.
Молитви дня
О, преподобна мати Пелагіє! До тебе ми прибігаємо і зі щирим серцем молимо тебе: моли Христа Бога нашого, щоб Він дарував нам прощення гріхів наших і укріпив нас у вірі. Ти, що від гріха до святості прийшла, навчи нас щирого покаяння і даруй нам силу відмовитися від суєти світу цього. Допоможи нам пройти життя наше у благочесті та досягти Царства Небесного.
Амінь
Народні вірування та прикмети
Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:
- Якщо багато павутиння літає у повітрі – осінь буде теплою.
- Хмари пливуть низько – чекайте на холодну і сніжну зиму.
- Якщо на дубах багато жолудів – зима буде м'якою, а наступний рік – урожайним.
- Якщо ще не опало все листя з берези – зима настане нескоро.
- 8 жовтня традиційно вважали днем, несприятливим для нових та важливих починань, оскільки всі зусилля мали бути спрямовані на завершення старих справ (заготівель).
